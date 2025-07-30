TOYOTA「新入門越野休旅」明年上旬發表！日媒預估入手門檻曝

▲TOYOTA新入門越野休旅Land Cruiser FJ將在明年上旬發表，該車日前已流出量產設計圖，競爭對手將包括Jimny。（圖／翻攝自TOYOTA，圖為Compact Cruiser EV概念車）



記者林鼎智／綜合報導

在FJ Cruiser停產後，TOYOTA「新入門越野休旅」也傳出將在明年發表，這款車最早於2023年以Land Cruiser FJ註冊商標，並在今年5月流出量產設計圖，將成為Land Cruiser家族新成員，競爭對手將包括Suzuki Jimny。

Land Cruiser FJ是以2021 Compact Cruiser EV概念車為設計發想，車長約4米7、車寬1,850mm、車高1,900mm，軸距約2,750mm，尺碼介於Corolla Cross與RAV4之間，新車很可能維持Land Cruiser傳統，採梯形框架大樑設計，同時在離地間隙超過200mm下，將具有優異的越野性能。

▲Land Cruiser FJ將具有方正、粗獷外型，尺碼介於Corolla Cross與RAV4之間。



從量產設計圖來看，Land Cruiser FJ將具有方正、粗獷外型，垂直尾門也帶來剛硬、大置物空間，車內則將有全數位儀表、大型中控螢幕、OTA遠端韌體更新、車載Wi-Fi等，並且為5人座車型。

動力方面，則可望提供2.7升4缸汽油引擎（163匹／25.1公斤米扭力），柴油版本則搭載2.8升4缸柴油渦輪引擎（204匹／51公斤米扭力），並都採用全時4驅、Torsen LSD限滑差速器等，其他還標配TSS駕駛輔助系統。

目前Land Cruiser FJ從原訂2025年上市延後至2026年，日媒預估將在明年上旬發表，同時入門售價可能自380萬-450萬日圓起（折合新台幣約76.3-90.4萬）。

▲日媒預估Land Cruiser FJ將有2.7升4缸汽油引擎、2.8升4缸柴油渦輪兩種動力，門檻自380萬-450萬日圓起（折合新台幣約76.3-90.4萬）。