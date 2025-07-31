「LEXUS多款車系」日本11月停產！小休旅、轎跑、雙門車都在名單內

▲LEXUS有多款熱門車系，日本即將在11月說再見。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

日本LEXUS陸續在官網釋出公告！旗下3款具有代表性的車系UX300e、IS、RC等部分車型預計今年11月正式停產，日本原廠已同步啟動「售完為止」模式，意味著這3位老戰友即將退場，為品牌電動化與世代更新讓路！在台灣市場影響上，台灣UX300e已經於去年提前停售，而IS、RC等車系，預計也會隨著日本策略調整作更動。

▲日本IS幾乎全車系出清，這也在暗示或許離新一代IS不遠了。

首先是IS轎跑，日本官網公告包含 IS500 V8、IS350、IS300h（AWD）、IS300 等車型，最後生產日為 2025 年 11 月，訂單達標即提前結束銷售。事實上，IS車系已經久未進行換代改款，如今隨著現行款即將停產，可預期到新生代IS很有可能明年就會登場。

▲經典RC雙門跑車未來可能將與LC車系合併。

經典雙門跑車RC車系也將告別舞台，RC350、RC300h、RC300 同樣於 2025 年 11 月停產，RC F更已提前停售。品牌特別推出「Final Edition」最終特仕版作為謝幕紀念。至於RC車款後繼車規劃目前尚未明朗，但海外正在測試LEXUS全新的雙門跑車，未來可能直接取代RC、LC車系，成為品牌新雙門跑車代表。

▲UX300e任務階段結束，交棒給RZ電動車，以及未來勢必還有款更入門電車作品補位。

UX300e 是 LEXUS於 2019 年首度推出的電動休旅，採用UX相同平台打造，雖然規格不算亮眼，但作為品牌首次電動化布局嘗試，它的登場具有指標意義。隨著RZ等新生代電動車登場，UX300e任務階段結束。