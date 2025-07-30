Nissan關閉「第一個海外工廠」！營運59年畫句點、傳2大陸品牌想買

▲在重組計劃中，Nissan也宣布關閉第一個海外生產據點，即墨西哥CIVAC工廠，後續將轉移至Aguascalientes工廠。（圖／翻攝自Nissan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在「Re：Nissan」重組計劃下，Nissan（日產）也宣布將把墨西哥Cuernavaca的CIVAC工廠，轉移至Aguascalientes工廠，以強化Nissan在全球製造佈局的彈性。在關閉CIVAC工廠下，也傳出大陸汽車集團如比亞迪（BYD）、上汽集團（SAIC）有意入主。

此次關閉的CIVAC工廠，最早自1966年開始投產，也是Nissan第一個海外生產據點，營運59年接近一甲子，可說是相當具有歷史意義。目前該工廠負責生產Navara、Frontier皮卡、入門房車Versa等，在今年底關閉後，這些車輛的量產將轉移到Aguascalientes工廠。

▲CIVAC工廠最早自1966年開始投產，也是Nissan第一個海外生產據點，營運59年，目前該工廠負責生產Navara、Frontier皮卡（上圖）、入門房車Versa（下圖）等。



而轉移至Aguascalientes工廠，也是因為Nissan預計在今年底停產QX50、QX55，這兩款車型正是由Aguascalientes工廠負責，同時Nissan也會取消與賓士的合作關係，在明年第1季結束賓士GLB的生產，後續將透過Aguascalientes工廠的先進設備，專注自家現有車型及未來新車的生產。

Nissan的「Re：Nissan」重組計劃中，將全球產能（除了大陸外）的350萬輛削減至250萬輛，以維持工廠產能100%運用。為此，Nissan也積極將生產據點從現行17個整合至10個，以減少成本度過財務危機。