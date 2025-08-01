186.8萬！「新一代Skoda Kodiaq RS」7人座上市＋試駕！舒適熱血空間全包

▲熱血7人座休旅來襲！新一代Skoda Kodiaq RS開賣。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

一台7人座休旅除了作為家庭車，再多點個性熱血絕對更理想！Skoda以「旅行車＋跑車＋休旅車」的公式，打造出這輛讓人耳目一新的新一代Kodiaq RS，一台能在家庭與操控間完美平衡代表。在這趟穿梭南投山區，它也確實證明自己不只是套件帥擺著好看，動態熱血更是真材實料。新一代Kodiaq RS僅有1款車型，售價186.8萬。

▲黑色廠徽、20吋鋁圈，用料不手軟更增添霸氣。

從外觀看來，全新一代Kodiaq RS先聲奪人。大量黑化套件處理，包括水箱護罩、後視鏡、行李架、D柱飾板與車名字體，不僅讓整體視覺更有侵略性，也與懸浮式車頂相呼應，展現與一般Kodiaq不同的性能態度。

專屬20吋黑色鋁圈搭配加大的進氣孔，配上雙出方型排氣尾管，不僅是視覺的提昇，也對空氣力學有實質幫助。在夜間行駛時，黑化LED水晶頭燈配上銳利線條，低調卻兇猛。

▲車內運用麂皮材質、紅色縫線、RS徽飾強調特殊身分地位。

坐進車內，RS身份不言而喻。平底三輻方向盤、RS專屬數位儀表與中央螢幕動，帶出濃厚競技化氣息，RS象徵的跑車化座椅更是精髓，具備電動調整、加熱與通風功能，不只帥，還很舒適。

內裝質感同樣令人驚艷，黑色頂篷、鈦晶銀格紋飾板與紅色縫線點綴出不凡的運動氛圍，加上10.25吋數位儀錶與13吋中控觸控螢幕，滿滿科技配備與大空間，在家庭用車上，絕不因為運動化熱血取血而有所犧牲。

▲13吋大螢幕支援手機娛樂連結、環景攝影等，更具備完善的主被動安全防護。

▲全景天窗仍是相當加分配備，前座、後座都能享有遼闊美景。

▲代號搭載熟悉的2.0升渦輪引擎，馬力來到280匹。

動力心臟來自全新2.0升代號EA888 Evo4四缸渦輪引擎，具備280匹馬力、40.8公斤米扭力，搭配7速DSG雙離合器變速箱與電子四驅系統。



實際與南投山路試駕，不論是爬坡或彎道都充滿信心。油門踩下即有強勁扭力湧現，加速力道渾厚而綿密，沒有傳統7人座的遲鈍與重拖感，反而像在開一台大型掀背車！

值得一提的是，它配有Skoda專利的動態聲浪增強系統（Dynamic Sound Boost），在Sport模式下，排氣聲浪不只從車外傳出，還透過車內音響模擬聲浪，創造出類似V6的迷人聲音。日常可靜可熱血，家人不會抱怨吵，一開就會愛上那份激情。

▲具備多種動態模式，還有15段軟硬可調的電子懸吊。

Skoda Kodiaq RS搭載的DCC Plus主動電子懸吊系統，可提供高達15段阻尼軟硬調整，在不同駕駛模式下（節能、舒適、標準、運動、雪地、越野、個人化），懸吊會自動改變阻尼設定，日常行駛柔順吸震，進入山路模式切換至運動模式時則瞬間硬朗、支撐明確。

▲轉向手感輕盈回饋直接，動態猶如掀背車靈活有樂趣。

搭配全新調校轉向系統，在高速、轉彎時能提供更直接且輕盈的轉向手感。制動部分也不馬虎，前後加大的剎車通風碟，搭配雙活塞卡鉗，實際煞車力道與腳感皆優秀，連續下坡也不會熱衰退。

另外，新一代Kodiaq RS仍具有智慧四驅系統，在濕滑路面能讓動態穩定，給予駕駛極高的操駕信心，可依路面動態即時將動力傳至四輪，甚至單一車輪，越野能力也不容小覷。