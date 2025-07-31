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小鵬高端電動車「印尼開始量產交付」！全球化佈局邁入實質推進

圖文／7Car 小七車觀點

小鵬汽車日前參與 2025 年印尼國際車展 (GIIAS 2025)，並於現場宣布旗下首台於印尼本地組裝的小鵬 X9 正式完成交付，成為品牌首個海外在地生產並交車的國家。此舉不僅代表小鵬全球化戰略邁入實質推進階段，也突顯印尼作為東南亞關鍵市場的戰略地位。

全球化佈局踏出關鍵一步　小鵬 X9 印尼正式量產交付

在展會現場，小鵬展出了多項前瞻科技產品，包括 X9、G6 量產車款、飛行汽車與 AI 人形機器人 IRON 等，全面展現品牌「AI+出行」生態系統。小鵬方面強調，印尼生產的小鵬 X9 擁有先進的智能化系統與運算能力，為當地製造史上技術含量最高的車型之一。品牌高層也透過現場與影片方式表達對市場的重視與願景。

全球化佈局踏出關鍵一步　小鵬 X9 印尼正式量產交付

印尼不僅是東南亞人口最多的國家，同時亦為區域內成長最快的電動車市場。小鵬透過本地化生產，期望強化產品與服務的即時性與在地化調整，並規劃於今年底前在包括雅加達、巴厘島與爪哇島在內的主要城市建構完整的銷售與體驗據點，目標涵蓋七成核心城市與八成五高密度區域。

全球化佈局踏出關鍵一步　小鵬 X9 印尼正式量產交付

小鵬 X9 具備寬敞機能空間、後輪轉向技術與多項智慧科技，能靈活在四座豪華 SUV 與七座家庭 MPV 之間切換，滿足東南亞家庭市場對多功能電動車的期待。自 2025 年式車型上市以來，小鵬 X9 已連續兩個月位居高端純電 MPV 銷售榜首，亦奪下香港市場類別冠軍，小鵬預期該車款有望於 2025 年成為亞太區銷售領先的高端電動 MPV。

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關鍵字：小鵬X9電動車MPV汽車新車印尼大陸

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