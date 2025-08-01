納智捷「n7電動車」折16萬促銷！油車75.9萬起比日系小休旅還便宜

▲納智捷再拋有感優惠！8月n7電動車指定車型最多折16萬。（圖／翻攝自Luxgen）

記者徐煜展／綜合報導

國產納智捷8月1日開始推有感促銷，其中熱賣的n7電動休旅指定車型享有16萬折價優惠，而油車U6、URX Neo也享有優惠，也分別享有7.9～16萬降幅，U6 Neo更是最低僅要75.9萬就能入手。

▲n7享有最高折價16萬，還加碼價值3萬配件組。

首先在n7折價最有感，除了入門款99.9萬車型，標準款指定車型都享有最高16萬折價，並還有「人氣夏日旅行套組」加碼回饋，包含：V2L車外供電轉接器、旅行式行動充電器Plus、車載充電地圖等熱門n7配件，及4年最高20%充電點數回饋。

▲U6 75.9萬起就能入手，要跟TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V小休旅打價格戰。

油車部分U6、URX Neo也跟上8月最新促銷，分別享有7.9～16萬降幅，U6油車休旅更是75.9萬就能入手，能以中型休旅格局殺入跨界小休旅地盤，仍算是CP值的選擇。

即日起至8/31止《夏日來FUN駕》活動期間，預約試乘納智捷任一車款就有機會抽中「五星級飯店聯合住宿券」，可入住全台12家五星級飯店，包含長榮桂冠、遠雄悅來與泰安觀止等人氣飯店。