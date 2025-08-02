印尼首款自主開發「國民電動休旅車亮相」！政府主導義大利設計

圖文／7Car 小七車觀點

義大利知名設計公司 Italdesign 於 2025 年 Gaikindo 印尼國際車展 (Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS) 上，正式發表為印尼政府量身打造的電動 SUV 設計概念車 — i2C。該車定位為印尼首款自主開發的乘用車，旨在回應國家機構的使用需求，同時展現印尼的文化特色與技術創新潛力。

i2C 計畫由印尼政府主導，旨在於當地汽車產業中推動本土化與電動化發展。首款車型為六/七人座 SUV，採用現有電動車平台打造，並由 Italdesign 與印尼工程團隊共同設計。官方表示，i2C 將作為政府公務用車原型，未來亦可能推向民用市場，開啟印尼自主品牌汽車的里程碑。

車輛外觀具備明確的雕塑感與箱型比例，展現堅實可靠與冒險精神；內裝則以簡潔線條傳遞功能性，同時融入印尼傳統文化元素，如象徵力量與智慧的國徽 Garuda、以及代表地方藝術的蠟染圖騰 batik，透過現代語彙重新詮釋，形成獨特且具有辨識度的視覺語言。

Italdesign 表示，此專案延續其協助各國推動重大車輛計畫的經驗，如過往與 Hyundai、Daewoo、Vinfast 及 Voyah 的合作。業務開發主管 Andrea Porta 表示：「i2C 是印尼工業發展願景的一大關鍵節點，也代表雙方長期合作的起點。」

據印尼當地平台 PT TMI (技術整合與創新公司) 透露，i2C 計畫仍將持續深化設計與技術驗證，預計於 2026 年車展揭示完整車輛版本，展現總統 Prabowo 對未來移動方式的具體實踐成果。