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印尼首款自主開發「國民電動休旅車亮相」！政府主導義大利設計

圖文／7Car 小七車觀點

義大利知名設計公司 Italdesign 於 2025 年 Gaikindo 印尼國際車展 (Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS) 上，正式發表為印尼政府量身打造的電動 SUV 設計概念車 — i2C。該車定位為印尼首款自主開發的乘用車，旨在回應國家機構的使用需求，同時展現印尼的文化特色與技術創新潛力。

打造首款國民電動 SUV　Italdesign 攜手印尼政府發表 i2C 計畫

i2C 計畫由印尼政府主導，旨在於當地汽車產業中推動本土化與電動化發展。首款車型為六/七人座 SUV，採用現有電動車平台打造，並由 Italdesign 與印尼工程團隊共同設計。官方表示，i2C 將作為政府公務用車原型，未來亦可能推向民用市場，開啟印尼自主品牌汽車的里程碑。

打造首款國民電動 SUV　Italdesign 攜手印尼政府發表 i2C 計畫

打造首款國民電動 SUV　Italdesign 攜手印尼政府發表 i2C 計畫

車輛外觀具備明確的雕塑感與箱型比例，展現堅實可靠與冒險精神；內裝則以簡潔線條傳遞功能性，同時融入印尼傳統文化元素，如象徵力量與智慧的國徽 Garuda、以及代表地方藝術的蠟染圖騰 batik，透過現代語彙重新詮釋，形成獨特且具有辨識度的視覺語言。

打造首款國民電動 SUV　Italdesign 攜手印尼政府發表 i2C 計畫

打造首款國民電動 SUV　Italdesign 攜手印尼政府發表 i2C 計畫

打造首款國民電動 SUV　Italdesign 攜手印尼政府發表 i2C 計畫

打造首款國民電動 SUV　Italdesign 攜手印尼政府發表 i2C 計畫

打造首款國民電動 SUV　Italdesign 攜手印尼政府發表 i2C 計畫

Italdesign 表示，此專案延續其協助各國推動重大車輛計畫的經驗，如過往與 Hyundai、Daewoo、Vinfast 及 Voyah 的合作。業務開發主管 Andrea Porta 表示：「i2C 是印尼工業發展願景的一大關鍵節點，也代表雙方長期合作的起點。」

據印尼當地平台 PT TMI (技術整合與創新公司) 透露，i2C 計畫仍將持續深化設計與技術驗證，預計於 2026 年車展揭示完整車輛版本，展現總統 Prabowo 對未來移動方式的具體實踐成果。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Italdesign電動車汽車新車印尼i2C國際車展休旅車SUV

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