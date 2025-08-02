稀有且平價！大發「限量版跨界休旅」僅10台　車展限定還得抽籤

▲大發於印尼國際車展推出Rocky Limited Edition限量版，該車僅有10台，將於車展期間抽出幸運車主。（圖／翻攝自Daihatsu，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA集團旗下品牌大發（Daihatsu）於印尼國際車展發表Rocky Limited Edition限量版，該車僅生產10輛，並從車展中抽出10位幸運車主，不但讓這款特仕車與布加迪Centodieci跑車同樣稀有，售價也只比一般車型貴一點，可以說是又稀有、又便宜。

此次Rocky Limited Edition限量版僅在印尼車展期間販售，該設計以Rocky Crossfield概念車為基礎，具有橘色塗裝、黑色輪拱／車頂／後視鏡蓋，不過相較概念車則少了全地形輪胎、車頂行李架。

▲Rocky Limited Edition以Rocky Crossfield概念車為基礎，並透過黑化處理、防刮塑料護板營造粗獷外型。



座艙則維持原廠設計，不過在中控台、空調出風口、車門把手及排檔桿都採黑色飾板，並具有7吋中控螢幕、數位儀表、織布內飾與2氣囊。動力部分則維持1.2升3缸自然進氣引擎、CVT變速箱，具有最大馬力88匹／11.5公斤米扭力，採前輪驅動。

▲內裝採數位儀表、7吋中控螢幕，動力則是1.2升自然進氣引擎，具有88匹／11.5公斤米扭力，售價為2.4875億印尼盾（折合新台幣約45萬）。



據了解，大發Rock在印尼市場共有1.2升自然進氣、1.0升渦輪（98匹）及油電動力等選擇，不過在便宜售價下，1.2升自然進氣佔當地銷量66%。此次限量特仕版售價僅2.4875億印尼盾（折合新台幣約45萬），以限量10台的稀缺性來說相當便宜。