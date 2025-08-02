台鈴Suzuki「全新復古重機」抵台認證！網友敲碗：帥翻、想換車了

▲Suzuki台鈴宣布GSX-8T、GSX-8TT認證車抵台，後續將開始進行法規認證。（圖／翻攝自Facebook／Suzuki Motorcycle TW）



記者林鼎智／綜合報導

Suzuki（鈴木）「復古雙缸重機」GSX-8T、GSX-8TT在7月海外發表後，台鈴重機近日也在官方臉書釋出照片，宣布兩款認證車已抵台到廠，後續將開始進行法規認證。消息一出就引來車迷熱烈回應，紛紛表示「好帥」、「給你錢、快出」、「我要換車了」。

新GSX-8T、GSX-8TT是以GSX-8S為基礎，採用復古街車風格，具有經典圓燈外型、復古油箱、端子鏡等設計，側蓋處還有撞球的8號球立體標誌，參考1960年代的T500車款。GSX-8TT則多了頭燈罩，並採黑色前叉、灰色塗裝及紅色輪圈，其中車名中的T代表「Timeless」，象徵永恆不朽的精神。

▲GSX-8T、GSX-8TT甫於7月海外發表，在復古街車定位下，具有經典圓燈、端子鏡、頭燈罩等，同時也融合現代電控科技。



動力上，這兩款復古街車同樣搭載776c.c.水冷並列雙缸引擎，並採270度曲軸、具有最大馬力81匹／7.95公斤米扭力，懸吊同樣採Showa前倒叉、後中置多連桿避震，並具有進退快排、3段騎乘模式、TCS循跡控制系統、5吋TFT全彩儀表等豐富配備。

▲目前GSX-8T、GSX-8TT在英國的售價分別為9,599英鎊、9,999英鎊，折合新台幣約37.8萬、39.4萬。



目前GSX-8T、GSX-8TT在英國的售價分別為9,599英鎊、9,999英鎊，折合新台幣約37.8萬、39.4萬，考量到現行台鈴GSX-8S（41.8萬）、GSX-8R（43.8萬）的定價，若GSX-8T、GSX-8TT屆時能開出具有競爭力的售價，相信能吸引不少車迷買單。