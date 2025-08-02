ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台鈴Suzuki「全新復古重機」抵台認證！網友敲碗：帥翻、想換車了

▲GSX-8T、GSX-8TT認證車抵台 。（圖／翻攝自Facebook／Suzuki Motorcycle TW）

▲Suzuki台鈴宣布GSX-8T、GSX-8TT認證車抵台，後續將開始進行法規認證。（圖／翻攝自Facebook／Suzuki Motorcycle TW）

記者林鼎智／綜合報導

Suzuki（鈴木）「復古雙缸重機」GSX-8T、GSX-8TT在7月海外發表後，台鈴重機近日也在官方臉書釋出照片，宣布兩款認證車已抵台到廠，後續將開始進行法規認證。消息一出就引來車迷熱烈回應，紛紛表示「好帥」、「給你錢、快出」、「我要換車了」。

新GSX-8T、GSX-8TT是以GSX-8S為基礎，採用復古街車風格，具有經典圓燈外型、復古油箱、端子鏡等設計，側蓋處還有撞球的8號球立體標誌，參考1960年代的T500車款。GSX-8TT則多了頭燈罩，並採黑色前叉、灰色塗裝及紅色輪圈，其中車名中的T代表「Timeless」，象徵永恆不朽的精神。

▲Suzuki GSX-8T、GSX-8TT。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki GSX-8T、GSX-8TT。（圖／翻攝自Suzuki）

▲GSX-8T、GSX-8TT甫於7月海外發表，在復古街車定位下，具有經典圓燈、端子鏡、頭燈罩等，同時也融合現代電控科技。

動力上，這兩款復古街車同樣搭載776c.c.水冷並列雙缸引擎，並採270度曲軸、具有最大馬力81匹／7.95公斤米扭力，懸吊同樣採Showa前倒叉、後中置多連桿避震，並具有進退快排、3段騎乘模式、TCS循跡控制系統、5吋TFT全彩儀表等豐富配備。

▲Suzuki GSX-8T、GSX-8TT。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki GSX-8T、GSX-8TT。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki GSX-8T、GSX-8TT。（圖／翻攝自Suzuki）

▲目前GSX-8T、GSX-8TT在英國的售價分別為9,599英鎊、9,999英鎊，折合新台幣約37.8萬、39.4萬。

目前GSX-8T、GSX-8TT在英國的售價分別為9,599英鎊、9,999英鎊，折合新台幣約37.8萬、39.4萬，考量到現行台鈴GSX-8S（41.8萬）、GSX-8R（43.8萬）的定價，若GSX-8T、GSX-8TT屆時能開出具有競爭力的售價，相信能吸引不少車迷買單。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車重機Suzuki鈴木台鈴復古街車GSX-8TGSX-8TT雙缸認證抵台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

稀有且平價！大發「限量版跨界休旅」僅10台　車展限定還得抽籤

稀有且平價！大發「限量版跨界休旅」僅10台　車展限定還得抽籤

最新文章

大發「限量版跨界休旅」僅10台2025-08-02

台鈴Suzuki全新復古重機抵台認證2025-08-02

【周焦點】國產百萬7人座接單2025-08-02

雪佛蘭宣布重啟平價電動車戰線2025-08-02

陸品牌推i8撞名BMW油電超跑2025-08-02

賓士零件假貨猖獗原廠加強打擊力道2025-08-01

8月購車優惠力道再加碼2025-08-01

BMW M3 CS Touring奪最速旅行車2025-08-01

7月銷量TOYOTA神車破5千輛2025-08-01

「新一代Skoda Kodiaq RS」7人座休旅上市2025-08-01

熱門文章

納智捷「n7電動休旅」折16萬促銷2025-08-01

光陽「省油125國民神車」祭優惠2025-08-01

「TOYOTA 7人座休旅」銷量跟RAV4有得拚2025-08-01

7月銷量TOYOTA神車破5千輛2025-08-01

台鈴Suzuki全新復古重機抵台認證2025-08-02

陸品牌推i8撞名BMW油電超跑2025-08-02

「福斯2款休旅」台灣經銷端最多降42萬2025-07-25

賓士零件假貨猖獗原廠加強打擊力道2025-08-01

雪佛蘭宣布重啟平價電動車戰線2025-08-02

TOYOTA新入門越野休旅明年發表2025-07-30

相關新聞

「循環經濟」先驅！花蓮擁12處認證環教設施　實踐淨零綠生活

「循環經濟」先驅！花蓮擁12處認證環教設施　實踐淨零綠生活

雪佛蘭宣布「重啟平價電動車戰線」！預告新一代Bolt掀背車今年登場

雪佛蘭宣布「重啟平價電動車戰線」！預告新一代Bolt掀背車今年登場

撞名BMW油電超跑！陸車廠推「i8電動休旅」主打高效大空間搶家庭客

撞名BMW油電超跑！陸車廠推「i8電動休旅」主打高效大空間搶家庭客

賓士零件假貨猖獗！原廠宣布「加強打擊力道」網購平台也不放過

賓士零件假貨猖獗！原廠宣布「加強打擊力道」網購平台也不放過

8月優惠「TOYOTA商旅、海力士」再加碼、X-trail特仕版追加100台！

8月優惠「TOYOTA商旅、海力士」再加碼、X-trail特仕版追加100台！

讀者迴響

熱門文章

納智捷「n7電動車」折16萬促銷！油車75.9萬起比日系小休旅還便宜

納智捷「n7電動車」折16萬促銷！油車75.9萬起比日系小休旅還便宜

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

「TOYOTA 7人座休旅」銷量跟RAV4有得拚！北美新年式開賣121萬

「TOYOTA 7人座休旅」銷量跟RAV4有得拚！北美新年式開賣121萬

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

台鈴Suzuki「全新復古重機」抵台認證！網友敲碗：帥翻、想換車了

台鈴Suzuki「全新復古重機」抵台認證！網友敲碗：帥翻、想換車了

撞名BMW油電超跑！陸車廠推「i8電動休旅」主打高效大空間搶家庭客

撞名BMW油電超跑！陸車廠推「i8電動休旅」主打高效大空間搶家庭客

別等關稅了、「福斯2款休旅」台灣經銷端降價42萬搶單！特斯拉小心了

別等關稅了、「福斯2款休旅」台灣經銷端降價42萬搶單！特斯拉小心了

賓士零件假貨猖獗！原廠宣布「加強打擊力道」網購平台也不放過

賓士零件假貨猖獗！原廠宣布「加強打擊力道」網購平台也不放過

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366