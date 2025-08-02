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雪佛蘭宣布「重啟平價電動車戰線」！預告新一代Bolt掀背車今年登場

圖文／7Car 小七車觀點

在短暫停產後，Chevrolet 宣布將於今年內正式發表新一代 Bolt 電動掀背車，預計以 2027 年式之姿於 2026 年進入市場。雖然目前仍未完全揭曉，但原廠近期公開的預告圖已清楚呈現車輛外觀輪廓，也讓外界對這款平價電動車的回歸有了更多具體期待。

▲Chevrolet 宣布將於今年內正式發表新一代 Bolt 電動掀背車

根據 General Motors 的說法，新一代 Bolt 將延續過去主打「平價長程」的市場定位，繼續擔任品牌電動車產品線中的入門角色。外觀方面，此次預告圖未採傳統昏暗手法，而是直接呈現完整車體樣貌。車頭換上造型更俐落的 LED 頭燈，中央搭配 Chevrolet 廠徽與簡潔水箱護罩，下方則為蜂巢狀紋理的下氣壩設計；車尾方面，新式尾燈改為傳統配置，不再延伸至後擋玻璃，整體造型略趨保守，卻也更貼近主流審美。

除造型調整外，這次也能見到安裝於左前葉子板的 NACS 充電介面，意味著未來 Bolt 將可直接使用 Tesla 超級充電網絡。至於平台方面，儘管外界曾預期新一代 Bolt 將轉用 Ultium 架構，但目前看來仍將採用經過升級的 BEV2 平台，並搭配磷酸鐵鋰電池以控制成本，延續其經濟實用定位。

根據 GM 執行長 Mary Barra 早在 2023 年底的說法，新一代 Bolt 將於 2025 年正式亮相，而這次預告也呼應了當初時程規劃。不過，實際上市時程目前推測將落在 2026 年，車型則標示為 2027 年式。至於價格方面，雖未明確公布，但外界推估將略高於前代入門價 28,795 美元，然而整體仍屬同級中具備競爭力的平價選擇。

值得一提的是，上一代 Bolt EV 與 Bolt EUV 於 2023 年底正式停產，生產線自密西根州 Orion 廠轉移至位於堪薩斯州 Kansas City 的 Fairfax 工廠，後續也可能支援更多平價電動車型開發。原廠目前僅透露 2027 年式 Bolt 將有「更多驚喜」陸續公布，預計完整車型將在 2025 年底前正式登場。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Chevrolet雪佛蘭Blot平價便宜電動車掀背車汽車新車

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