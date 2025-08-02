極氪電動旅行車「防彈版本現身巴西街頭」！搶攻全球最大特殊市場

圖文／7Car 小七車觀點

電動車的演進速度驚人，而在巴西這個國家，它們的任務不只是節能減碳。治安問題讓當地民眾對防彈車的需求水漲船高，巴西也因此成為全球最大的民用防彈車市場之一，甚至連 Toyota 原廠都推出具備防彈強化的 Corolla 與 Hilux 車型。現在，來自中國大陸的新興電動品牌 Zeekr 也加入這個特殊市場，首度出現防彈版 Zeekr 001，並已被目擊在巴西街頭低調行駛。

▲防彈版 Zeekr 001 被目擊在巴西街頭。(圖取自極氪科技集團副總裁趙春林微博)

Zeekr 自成立以來，雖是品牌年輕的新玩家，卻迅速在電動車市場打出知名度，不僅積極拓展中國大陸市場，也將業務版圖擴展至歐洲、中東與南美洲等區域。這輛出現在巴西街頭的 Zeekr 001 外觀維持原樣，整體設計並無明顯差異，但車身板件與玻璃全數強化為防彈等級，甚至連全景天窗也經過結構強化，內裝雖未曝光，但推測包含底盤在內的關鍵部位應也經過保護性升級，特別是對電池組的底部防護設計。

Zeekr 001 作為品牌首款量產作品，自推出以來就主打高性能與科技配備，2024 年初原廠還進行了中期改款，提升續航與動力表現。該車採用 800V 高壓架構，提供 95 kWh 的磷酸鋰鐵電池與 100 kWh 的三元鋰電池選擇，入門後驅車型具備 416 匹馬力，而四驅版本則在前軸額外加入一具 362 匹電動馬達，形成強勁動力輸出。而頂級的 001 FR 車型則進一步拉高性能表現，綜效馬力達到 1,248 匹、扭力高達 1,280 牛頓米，0 到 100 公里加速僅需 2.07 秒，已進入超跑等級的加速領域。

雖然目前尚未得知是哪一家業者負責改裝這輛 Zeekr 001，也未能確認是否有原廠授權合作，但防彈電動旅行車這項組合無疑顯示 Zeekr 在全球市場的靈活性與潛力。對於治安壓力高漲的南美國家來說，這樣具備高續航、快充、性能與安全兼備的新選擇，將可能改寫當地豪華防護車輛的定義，也再度凸顯中國大陸新創品牌在國際市場的動態應變能力。