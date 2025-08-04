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139.9萬起！台灣Volvo「最便宜電動休旅」上市　272匹、續航595km

▲Volvo EX30單馬達車型上市。（圖／翻攝自Volvo）

▲台灣Volvo國際富豪汽車今（4）日正式發表EX30單馬達車型，售價分別為139.9萬、159.99萬，也使EX30 Core成為品牌最便宜車型。（圖／翻攝自Volvo，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼今年2月首波頂規雙馬達上市後，台灣Volvo國際富豪汽車今（4）日發表EX30 Core、Plus單馬達車型，正式售價分別為139.9萬、159.99萬元，分別比預售便宜2.1萬、2.01萬元，也成為台灣最便宜Volvo車款。

Volvo EX30車型售價
EX30 Core Single Motor Extended Range：139.9萬
EX30 Plus Single Motor Extended Range：159.99萬
EX30 Ultra Twin Motor Performance：174.99萬

新EX30共提供雲朵藍、薄霧灰、珍珠白外，也增添瑪瑙黑（選配）車色選擇，此番正式上市的EX30 Core、Plus皆為單馬達後驅車型，搭載PMA2純電平台，採400V架構及69kWh電池，NEDC最大續航力為595公里。

▲Volvo EX30單馬達車型上市。（圖／翻攝自Volvo）

▲新EX30共提供雲朵藍、薄霧灰、珍珠白外，也增添瑪瑙黑（選配）車色選擇。

其中EX30 Core具有272匹／35公斤米扭力，靜止加速破百5.3秒，標配18吋輪圈、12.3吋Google中控螢幕、OTA遠端更新、全LED頭燈／尾燈含動態迎賓功能。車內也設計多達18處置物空間，並具有7公升前置物箱，後行李廂容積自318公升起，在後座分離傾倒下最大達1,000公升。

▲Volvo EX30單馬達車型上市。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo EX30單馬達車型上市。（圖／翻攝自Volvo）

▲EX30採12.3吋Google中控螢幕，其中Core車型採Indigo靛暮藍車室、Plus車型則為Pine松雪綠車室。

至於中階版本的EX30 Plus則多了PAII智能駕駛輔助系統（主動車距／轉向輔助、主動車道切換輔助、大車車道偏離輔）、Harman Kardon音響、19吋5幅鑽石切削輪圈，車室採用Pine雪松綠車室，以RWS標準認證負責任羊毛與再生聚酯纖維混織而成，佐以亞麻編織飾件妝點，動力、續航則表現相同，售價為159.99萬。

Volvo國際富豪汽車也為針對EX30推出純電禮遇專案，包含全台超過900個站點的特約充電商折扣優惠（1年期）、半價家用充電樁（11kW）、4年智能互連網免費數據流量、4年8萬公里延長保固、4年8萬公里免費保養與4年免費道路救援服務。

▲Volvo EX30單馬達車型上市。（圖／翻攝自Volvo）

▲EX30 Core、Plus皆採單馬達後驅、69kWh電池，具有最大馬力272匹／35公斤米扭力，靜止加速破百5.3秒，NEDC最大續航力為595公里。

▲Volvo EX30單馬達車型上市。（圖／翻攝自Volvo）

▲EX30簡易規配一覽。

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