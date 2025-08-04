BMW第6代eDrive馬達上線生產　首款iX3電動休旅續航達800公里！

▲BMW集團宣布Neue Klasse第6代eDrive電動馬達上線量產，同時也透露Neue Klasse首款車型BMW iX3 50xDrive具有WLTP 800公里續航力。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW集團近日宣布啟動Neue Klasse第6代eDrive電動馬達量產，將由奧地利Steyr工廠作為首個生產基地，後續將運往所有生產網絡，為Neue Klasse車款提供電動動力系統。

此次BMW第6代eDrive電動系統經過進一步開發，其中電動動力總成都在Steyr工廠生產，包括馬達轉子、定子、變速箱、逆變器等核心零件，而電動馬達的鋁製外殼則由Landshut鋁鑄造廠生產。其中逆變器在無塵室製造，象徵進入電氣工程領域。

▲第6代eDrive電動動力總成都在Steyr工廠生產，包括馬達轉子、定子、變速箱、逆變器等核心零件。



第6代eDrive電動系統也採用800V架構及碳化矽（SiC）半導體技術，以提升整體效率，同時逆變器也完成整合在電動馬達殼體中，與前代eDrive系統比，整體能量損耗降低40%、成本降低20%，重量也減輕10%，使車輛整體效率提升20%，以Neue Klasse首款車型BMW iX3 50xDrive為例，其WLTP續航里程可達800公里。

預計Neue Klasse首款車型BMW iX3 50xDrive將在9月IAA車展亮相，該車可支援最高400kW直流快充，充電10分鐘即可續航350箍領，同時也具備高速公路自動駕駛、V2L車外供電、V2H住宅供電等，並具有BMW Operation X車載資訊娛樂系統、3D抬頭顯示器、Panoramic Vision前檔全景顯示幕等先進配備。

▲BMW iX3 50xDrive將在9月IAA車展亮相，該車也將搭載BMW OS10影音系統。