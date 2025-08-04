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福特歐規Ranger PHEV皮卡升級　增「電動車1功能」便利性大增！

▲Ranger PHEV新增Pro Power Onboard功能。（圖／翻攝自Ford）

▲歐洲福特為Ranger PHEV油電皮卡新增Pro Power Onboard功能，具有與電動車一樣的V2L外接供電功能。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

歐洲福特（Ford）近日針對Ranger PHEV插電式油電皮卡車型增添一項名為Pro Power Onboard的配備，該功能可將皮卡的11.8kWh電池為電子設備供電，具有V2L功能，可作為電子設備的備用電源，這項功能也同樣在提供於Ranger燃油車型上。

於歐洲、澳洲、紐西蘭及部分市場販售的Ranger PHEV採用2.3升4缸汽油引擎，搭配11.8kWh電池、電動馬達組成PHEV插電式油電系統，可提供42公里電動續航里程，除了具有出色油耗外，在部分市場還具備購車優惠、稅收減免等優勢。

▲Ranger PHEV新增Pro Power Onboard功能。（圖／翻攝自Ford）

▲Ranger PHEV新增Pro Power Onboard功能。（圖／翻攝自Ford）

▲Ranger PHEV新增Pro Power Onboard功能。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Pro Power Onboard在車內具有2.3kW插座、後廂內則有一對3.45kW插座，可供各項電器電源，並且當系統偵測車輛電量過低時，也會自動啟動引擎充電。

而Ranger PHEV也具備電動車才有的V2L功能，這項配備福特稱之為Pro Power Onboard，提供2種電源輸出，車主在購車時可選配簡易版（2.3kW）、或是6.9kWh版本，駕駛室內具有2.3kW插座、後廂內則有一對3.45kW插座。透過這項配備，可使Ranger PHEV為各項電器供電，像是焊接機、磨床、鑽孔機或小型水泥攪拌機，或是露營時的投影機、螢幕、冰箱、以及電輔車充電等，增添便利性。

Pro Power Onboard功能在預設關閉下，後座插座可供400W電源，若開啟後則可透過SYNC 4中控螢幕選擇後座插座使用，若車輛電力過低，系統也會自行啟動2.3升引擎為其發電。新款Ranger PHEV目前已上線投產，目前也開始在歐洲交車。

▲Ranger PHEV新增Pro Power Onboard功能。（圖／翻攝自Ford）

▲該供電功能不論是焊接機、磨床、鑽孔機、小型水泥攪拌機，或是露營時的投影機、冰箱等都可使用，便利性大增。

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