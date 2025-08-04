70萬有找！台灣國產「TOYOTA停產MPV」仍有庫存出清　7月掛牌197輛

▲去年停產的TOYOTA Sienta仍有庫存出清。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣原廠去年宣布TOYOTA Sienta停產，頓時讓百萬內7人座MPV出現大空缺，不過TOYOTA Sienta雖然從去年官宣停產，但其實每月都有不少掛牌數持續出清，而近期經銷端更拋出70萬有找的甜甜價，並表示全台庫存已經所剩不多！

▲全台庫存僅剩5人座車型，經銷端喊出下殺6字頭作最後促銷。

台灣國產的TOYOTA Sienta絕對是令人難忘車型，7月仍有197輛掛牌數，今年來到1,102銷量，顯示就算去年宣布停產，今年仍有庫存持續銷售。

TOYOTA Sienta當時可是市場最便宜的7人座MPV選擇，還擁有方便的側滑門設計，停產前5人座售價76.2萬起，7人座90.2萬，不過目前全台庫存僅剩5人座車型，經銷端更喊出最後出清價不到70萬，下殺6字頭作最後出清促銷。

▲國產MG G50 Plus即將上市，若入門款殺入百萬有找，剛好能吃下Sienta空缺。（圖／翻攝自MG）

TOYOTA Sienta停產後，目前尚未有其他車款補上關鍵位置，而接下來8月則有MG G50 Plus MPV上陣，目前接單價110萬起，最終在8月上市後，是否入門款能殺入百萬有找話題價格帶，值得後續觀察。