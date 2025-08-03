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日系豪華中型房車再-1！Acura宣布「TLX確定停產」2025年式成絕響

圖文／7Car 小七車觀點

Acura 宣布將在本月結束 TLX 的生產計畫，2025 年式將成為這款豪華中型房車的最終版本。這項消息由《Car and Driver》率先披露，隨後也獲得原廠正式證實，官方聲明指出：「Acura 將於本月結束 TLX 性能房車的生產，以更貼近消費者的需求變化，以及回應產業生態正在轉型的趨勢。」

▲Acura 宣布將在本月結束 TLX 的生產計畫，2025 年式將成為這款豪華中型房車的最終版本。

事實上，這個決定並不讓人太過意外。進入 2025 年上半年，TLX 在美國市場僅售出 3,634 台，2024 年全年則僅達 7,000 輛出頭，較前一年暴跌 55%。回顧巔峰時期，2015 年的 TLX 年銷售量還能突破 47,000 台，如今卻僅剩當年的一成多，市場聲量已無法支撐其繼續生產。

TLX 最初是接替自 1990 年代中期起上市的 TL 車系，2015 年首度亮相，2021 年迎來大改款第二代車型，還曾推出 Type S 性能版本與 SH-AWD 四驅系統。然而，在豪華品牌逐漸 SUV 化的趨勢下，TLX 顯然無法抵抗市場洪流，最終難逃停售命運。

隨著 TLX 退場，Acura 將只剩下 Integra 作為品牌中唯一一款房車產品，其餘皆為 SUV 車型，從小型 ADX、暢銷 RDX，一路延伸到三排座位的 MDX，整體重心已全面轉向休旅化。更關鍵的是，Acura 並未計畫推出任何新一代 TLX 的後繼車款，而是準備以電動 SUV 的全新代表 RSX 作為替代。

這款即將登場的 RSX，預計會成為 Honda 集團旗下第一款採用專屬 EV 平台的量產車，生產地也選定在位於美國俄亥俄州的 Honda 電動車中心，同樣與過去 TLX、Honda Accord 的組裝工廠所在地相同，象徵品牌正從燃油性能房車邁向純電 SUV 新世代。

雖然 TLX 即將畫下句點，但作為一款承襲日系駕馭基因、融合美式豪華風格的中型房車，TLX 在市場上留下過不少精彩時刻，對喜愛它的車迷而言，這一刻確實值得惋惜。未來想在 Acura 品牌中找到類似定位的四門車型，恐怕就只能看 Integra 是否有進一步擴張的可能了。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：AcuraTLX豪華中型房車Honda汽車新車

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