高性能皮卡車爭霸「RAM祭V8引擎挑戰720匹↑」！執行長證實就快來了

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 執行長 Antonio Filosa 近日在第二季財報會議中，正式確認 Ram 1500 TRX 將再度回歸。雖然市場早已有所預期，但此次由原廠高層親口證實，無疑替北美皮卡市場注入一劑強心針。Filosa 表示，Stellantis 接下來的首要目標，是擴展在北美的業務規模，而旗下具備代表性的 V8 車款，包括 Ram 1500 TRX，正是帶動銷量成長的關鍵節點之一。

▲搭載 V8 動力系統的 Ram 1500 TRX 正式確認將再度回歸市場。

從目前公開訊息來看，新一代 TRX 仍將維持 V8 動力配置，有望延續前代搭載的 6.2 升機械增壓引擎，輸出數據預計不低於 702 匹馬力與 880 牛頓米的扭力表現。隨著 Ford F-150 Raptor R 早已拉高性能天花板，Stellantis 若要重奪性能皮卡話語權，新 TRX 勢必要再進一步，力拚突破 720 匹馬力門檻。目前外媒普遍推測，量產作業最快將於 2026 年 1 月啟動，並可能與小改款 1500 車系同步推出。

除了 Ram 部分，Filosa 也進一步談及整體動力總成策略。他指出，一些過往停產的引擎將重新投入市場，其中「傳奇級的 HEMI V8」將率先回歸。雖然未進一步揭露具體排氣量規格，但這番表態已足以暗示 5.7 升 HEMI 與其他高性能自然進氣或增壓動力，仍在原廠產品布局之列。另一方面，他也提到美國現行政策環境，讓原廠在純電與燃油動力的平衡決策上擁有更大彈性，能更貼近市場需求，也帶來更具利潤潛力的產品組合。

除了 TRX 與 HEMI 的話題，Filosa 也順勢預告數款品牌未來產品的規劃，包括 2026 年式 Jeep Cherokee 以及新世代 Dodge Charger Sixpack，皆被原廠定義為重振品牌熱度的重要車型。而針對未來計畫，他則語帶保留地補上一句「還有更多在路上」，為下一階段的產品戰略留下足夠想像空間。

▲2026 年式 Jeep Cherokee 以及新世代 Dodge Charger Sixpack 皆被原廠定義為重振品牌熱度的重要車型。