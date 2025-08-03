ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

高性能皮卡車爭霸「RAM祭V8引擎挑戰720匹↑」！執行長證實就快來了

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 執行長 Antonio Filosa 近日在第二季財報會議中，正式確認 Ram 1500 TRX 將再度回歸。雖然市場早已有所預期，但此次由原廠高層親口證實，無疑替北美皮卡市場注入一劑強心針。Filosa 表示，Stellantis 接下來的首要目標，是擴展在北美的業務規模，而旗下具備代表性的 V8 車款，包括 Ram 1500 TRX，正是帶動銷量成長的關鍵節點之一。

▲搭載 V8 動力系統的 Ram 1500 TRX 正式確認將再度回歸市場。

從目前公開訊息來看，新一代 TRX 仍將維持 V8 動力配置，有望延續前代搭載的 6.2 升機械增壓引擎，輸出數據預計不低於 702 匹馬力與 880 牛頓米的扭力表現。隨著 Ford F-150 Raptor R 早已拉高性能天花板，Stellantis 若要重奪性能皮卡話語權，新 TRX 勢必要再進一步，力拚突破 720 匹馬力門檻。目前外媒普遍推測，量產作業最快將於 2026 年 1 月啟動，並可能與小改款 1500 車系同步推出。

除了 Ram 部分，Filosa 也進一步談及整體動力總成策略。他指出，一些過往停產的引擎將重新投入市場，其中「傳奇級的 HEMI V8」將率先回歸。雖然未進一步揭露具體排氣量規格，但這番表態已足以暗示 5.7 升 HEMI 與其他高性能自然進氣或增壓動力，仍在原廠產品布局之列。另一方面，他也提到美國現行政策環境，讓原廠在純電與燃油動力的平衡決策上擁有更大彈性，能更貼近市場需求，也帶來更具利潤潛力的產品組合。

除了 TRX 與 HEMI 的話題，Filosa 也順勢預告數款品牌未來產品的規劃，包括 2026 年式 Jeep Cherokee 以及新世代 Dodge Charger Sixpack，皆被原廠定義為重振品牌熱度的重要車型。而針對未來計畫，他則語帶保留地補上一句「還有更多在路上」，為下一階段的產品戰略留下足夠想像空間。

▲2026 年式 Jeep Cherokee 以及新世代 Dodge Charger Sixpack 皆被原廠定義為重振品牌熱度的重要車型。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：RAM公羊皮卡車新車汽車1500V6V8引擎貨卡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【向新車虔誠拜三拜】護車尪不讓亂碰　老婆氣炸：要不放家裡供奉？

推薦閱讀

台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

MINI概念店「進駐信義區A19」！車主來領專屬禮　粉絲也能抽住宿券

MINI概念店「進駐信義區A19」！車主來領專屬禮　粉絲也能抽住宿券

台灣車市價格戰開打「進口車賣國產價」！10天接單450張急追加配額

台灣車市價格戰開打「進口車賣國產價」！10天接單450張急追加配額

光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

德國馬牌輪胎「2新品在台上市」！休旅專用全能均衡＋靜音旗艦不漏氣

德國馬牌輪胎「2新品在台上市」！休旅專用全能均衡＋靜音旗艦不漏氣

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

最新文章

性能皮卡車爭霸RAM祭V8引擎挑戰720匹2025-08-03

Peugeot瘋狂中置引擎小鋼砲登拍賣2025-08-03

印尼首款自主開發國民電動休旅亮相2025-08-02

極氪電動旅行車防彈版現身巴西街頭2025-08-02

大發「限量版跨界休旅」僅10台2025-08-02

台鈴Suzuki全新復古重機抵台認證2025-08-02

【周焦點】國產百萬7人座接單2025-08-02

雪佛蘭宣布重啟平價電動車戰線2025-08-02

陸品牌推i8撞名BMW油電超跑2025-08-02

賓士零件假貨猖獗原廠加強打擊力道2025-08-01

熱門文章

台鈴Suzuki全新復古重機抵台認證2025-08-02

納智捷「n7電動休旅」折16萬促銷2025-08-01

「TOYOTA 7人座休旅」銷量跟RAV4有得拚2025-08-01

大發「限量版跨界休旅」僅10台2025-08-02

印尼首款自主開發國民電動休旅亮相2025-08-02

Peugeot瘋狂中置引擎小鋼砲登拍賣2025-08-03

性能皮卡車爭霸RAM祭V8引擎挑戰720匹2025-08-03

極氪電動旅行車防彈版現身巴西街頭2025-08-02

「福斯2款休旅」台灣經銷端最多降42萬2025-07-25

光陽「省油125國民神車」祭優惠2025-08-01

相關新聞

Peugeot「超狂中置引擎小鋼砲」將登拍賣！硬派作風更像時代紀念品

Peugeot「超狂中置引擎小鋼砲」將登拍賣！硬派作風更像時代紀念品

印尼首款自主開發「國民電動休旅車亮相」！政府主導義大利設計

印尼首款自主開發「國民電動休旅車亮相」！政府主導義大利設計

極氪電動旅行車「防彈版本現身巴西街頭」！搶攻全球最大特殊市場

極氪電動旅行車「防彈版本現身巴西街頭」！搶攻全球最大特殊市場

稀有且平價！大發「限量版跨界休旅」僅10台　車展限定還得抽籤

稀有且平價！大發「限量版跨界休旅」僅10台　車展限定還得抽籤

台鈴Suzuki「全新復古重機」抵台認證！網友敲碗：帥翻、想換車了

台鈴Suzuki「全新復古重機」抵台認證！網友敲碗：帥翻、想換車了

讀者迴響

熱門文章

台鈴Suzuki「全新復古重機」抵台認證！網友敲碗：帥翻、想換車了

台鈴Suzuki「全新復古重機」抵台認證！網友敲碗：帥翻、想換車了

納智捷「n7電動車」折16萬促銷！油車75.9萬起比日系小休旅還便宜

納智捷「n7電動車」折16萬促銷！油車75.9萬起比日系小休旅還便宜

「TOYOTA 7人座休旅」銷量跟RAV4有得拚！北美新年式開賣121萬

「TOYOTA 7人座休旅」銷量跟RAV4有得拚！北美新年式開賣121萬

稀有且平價！大發「限量版跨界休旅」僅10台　車展限定還得抽籤

稀有且平價！大發「限量版跨界休旅」僅10台　車展限定還得抽籤

印尼首款自主開發「國民電動休旅車亮相」！政府主導義大利設計

印尼首款自主開發「國民電動休旅車亮相」！政府主導義大利設計

Peugeot「超狂中置引擎小鋼砲」將登拍賣！硬派作風更像時代紀念品

Peugeot「超狂中置引擎小鋼砲」將登拍賣！硬派作風更像時代紀念品

高性能皮卡車爭霸「RAM祭V8引擎挑戰720匹↑」！執行長證實就快來了

高性能皮卡車爭霸「RAM祭V8引擎挑戰720匹↑」！執行長證實就快來了

極氪電動旅行車「防彈版本現身巴西街頭」！搶攻全球最大特殊市場

極氪電動旅行車「防彈版本現身巴西街頭」！搶攻全球最大特殊市場

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366