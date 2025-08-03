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Peugeot「超狂中置引擎小鋼砲」將登拍賣！硬派作風更像時代紀念品

圖文／7Car 小七車觀點

說到 Peugeot 205，多數人腦中浮現的可能是一台輕巧靈活的日常掀背車，但真正在性能迷心中留下深刻印象的，則是那台曾經叱吒 Group B 拉力賽場的205 T16。這次即將登上 Cars & Bids 拍賣的，就是那台傳奇鋼砲的市售版本之一，也是一段法系性能歷史的具體體現。

這輛 Peugeot 205 Turbo 16，外觀看似一台輪拱外擴的 205，但事實上，它幾乎與一般市售 205 版本無關。原廠直接將引擎放到後座之後、改為中置引擎布局，搭載一具 1.8 升直列四缸渦輪增壓引擎，當年出廠時具備 197 匹馬力與 255 牛頓米扭力，透過五速手排與全時四輪驅動系統輸出到四輪。這些數據放到今天的熱血鋼砲圈不算出類拔萃，但考慮到它的車重僅有約 2,200 磅（不到 1,000 公斤），再加上毫無電控輔助的純機械架構，光是這種設定就已經足以讓車迷熱血沸騰。

更別提這輛拍賣車仍維持相當程度的原廠狀態，從引擎配置、傳動系統到車身結構皆未經重大改裝，這在 T16 這類原本就產量稀少、又常被玩壞的車款當中，已經是可遇不可求的存在。在賽事退場、技術演進的今天，這類車款更像是一種時代的紀念品，一段能用雙手與右腳重新感受的歷史。

205 T16 不只是 Peugeot 的榮耀，它同時也是那個瘋狂 Group B 時代的縮影。而今這輛珍稀市售版即將進入競標，無論你是收藏家、性能迷，或只是單純欣賞那個年代純粹造車理念的人，這台重量輕、機械感十足、四驅手排的法系鋼砲，無疑值得你多看幾眼。因為它不只是一台車，而是一段法國人曾經寫下的性能傳奇。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Peugeot寶獅205T16GroupB拉力賽車汽車新車鋼砲掀背車拍賣

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