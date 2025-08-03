瑪莎拉蒂將用愛快羅密歐平台「加快開發速度」！全面電動化將暫緩

圖文／7Car 小七車觀點

近年來 Maserati 車系變動頻繁，原廠陸續停產 Ghibli、Levante 與 Quattroporte 等主力車型，留下市場定位略顯尷尬的 Grecale 與少數跑車產品，也讓品牌未來方向顯得愈加模糊。事實上，原廠本有意推出新世代 Quattroporte，不過相關開發早在 2023 年傳出暫停，隨後進一步遭 Stellantis 集團大幅削減投資計畫，使得 Maserati 後續發展蒙上一層陰影。

▲近期外媒報導指出，Maserati 可能將與同屬集團的 Alfa Romeo 展開技術合作，未來重啟的 Quattroporte 與 Levante 車型。

不過近期外媒報導指出，Maserati 可能將與同屬集團的 Alfa Romeo 展開技術合作，未來重啟的 Quattroporte 與 Levante 車型，極有可能基於全新 Giulia 與 Stelvio 為基礎平台進行開發，並導入集團主導的 STLA Large 架構。該平台除了可支援內燃機、輕油電（MHEV）、插電式混合動力（PHEV）以及純電動力，也已廣泛應用於 Jeep Wagoneer S、全新 Dodge Charger 等車型，有助 Maserati 大幅降低開發成本並加快時程。

Maserati 與 Alfa Romeo 執行長 Santo Ficili 日前在接受訪問時亦坦言，未來兩品牌將尋求更高層級的資源整合，雖然車格定位會有所區隔，但會考慮共用平台、電子架構、軟體甚至動力總成。此舉將有助 Maserati 在集團內部重新站穩腳步，但也引發部分觀察者對產品同質化的擔憂，畢竟 Alfa Romeo 的 Tonale 就與 Dodge Hornet 幾乎如出一轍。

值得注意的是，Maserati 原先規劃新世代 Quattroporte 將採純電設定，不過根據 Ficili 最新說法，原廠已重新評估此策略，認為全面電動化「時機尚未成熟」，並強調「現階段消費者仍對各種動力選項感到困惑」，因此將考慮根據技術成熟度與市場接受度，導入 MHEV 與 PHEV 等多元動力配置，以滿足過渡期需求。

儘管細節尚未明朗，但從整體布局來看，未來 Maserati 與 Alfa Romeo 將朝向平台共用化、品牌定位區隔化的雙軌策略邁進，藉此維持品牌個性同時提高開發效率。至於下一代 Quattroporte 與 Levante 會否真正誕生、能否挽回 Maserati 的頹勢，仍有待原廠進一步公布具體計畫。