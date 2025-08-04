TOYOTA「全新油電Vios」確定8月發表！1.5升動力油耗上看30km/L

▲TOYOTA油電Vios確認8月底泰國首發！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA油電領域再多一位入門猛將！傳言已久的油電Vios確定於8月21日泰國市場首發，用上全新的1.5升油電系統，加上Vios小車輕量化優勢，屆時將擁有出色的油耗表現！

▲Vios換上1.5升油電系統。

TOYOTA油電Vios（泰規稱Yaris Ativ）換上亞太規Yaris Cross的1.5升油電引擎，代號2NR‑VEX引擎搭配電動馬達，約能繳出111匹馬力、21.1公斤米扭力，於Yaris Cross擁有26.3km/L平均油耗，而Vios車重更輕，不排除油耗能超過接近30km/L。

▲泰國預計8月21日發表，並將持續導入其他東南亞地區。

以DNGA平台打造的新一代Vios，雖然台灣仍未導入，但在東南亞可是擁有超高人氣，並另提供GR Sport運動化車型，未來油電Vios於8月底泰國首發後，其規格配備具有電子手剎車、氣氛燈等配置，並標配TSS安全防護系統。

TOYOTA將 Vios 車系加入油電動力，可說是 B級房車市場電動化的一大里程碑。高達近 30 km/L 的油耗表現，不僅符合消費者對省油節能的期待，也有助於對抗日益嚴苛的排放法規。一旦上市，預期可大幅提升 Vios 在同級市場的競爭力。