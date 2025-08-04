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「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！油電雙動力折合新台幣101萬

▲三菱於歐洲正式開賣Grandis全新休旅。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱於歐洲正式開賣Grandis全新休旅。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

歐洲於今年7月發表三菱Grandis全新跨界休旅，終於在8月正式開賣，提供1.3升、1.8升油電雙動力，折合新台幣101萬起！

▲三菱於歐洲正式開賣Grandis全新休旅。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱Grandis定位在Outlander之下，屬於競爭激烈的跨界休旅級距。

曾經作為家喻戶曉的三菱Grandis 7人座MPV，如今重出江湖於歐洲復活轉生成全新跨界休旅。車長約在4.4米的Grandis休旅，定位在Outlander之下，採用CMF‑B 平台，與雷諾Renault Symbioz資源共享，並採用三菱家族專屬設計，帶來不錯的辨識度。

▲三菱於歐洲正式開賣Grandis全新休旅。（圖／翻攝自三菱）

▲動力採用雙動力配置。

歐洲三菱Grandis提供1.3升渦輪＋12輕油電，以及高規的1.8升油電雙動力配置，歐洲開價29,322歐元，折合新台幣101萬起。屬於5人座休旅的Grandis，後座可前後滑移 160mm，行李廂空間擁有556L容積，放倒後更可達 1,455 L。

動力與雷諾共享，提供1.3升汽油渦輪引擎，搭配6速手排或7速雙離合變速箱，具備輕油電系統，能繳出約140馬力；另提供1.8升油電動力，搭載1.4度鋰電池，約有156匹馬力，提供3種不同模式切換，支援短程的純電行駛。

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關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車Grandis

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