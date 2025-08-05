TOYOTA「新一代放大版RAV4」最快今年見！轉型電氣化提供油電、電動版

▲TOYOTA Highlander將朝電氣化邁進！最快今年推出大改款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA近期積極朝向電氣化之路邁進，國外消息表示，TOYOTA 正在進行一場大規模產品大改造，目標是2028 年前讓北美所有主力車款全面升級電氣化動力，當然也包含 Highlander。

▲被譽為放大版RAV4的Highlander，未來將以油電、電動版動力為主。

目前TOYOTA Highlander其實還沒有發表油電版，下一代車型正在開發中，最快有望今年亮相，並參考LEXUS ES布局策略，除了有油電版，另還有電動版、增程版等車型。

事實上，新Highlander不只北美市場在動作，大陸早也傳出將會有 Highlander的增程版規劃。已經與其他市場消息不謀而合。

▲Grand Highlander也將會有全新7人座電動版。

除 Highlander將迎來有感升級，另外1款類似Grand Highlander 7人座電動版也正在籌備中，不過依照TOYOTA先前透露，目前先會把重心資源放在油車Grand Highlander銷售，全新大型7人座電動休旅預計延後到2028年推出。