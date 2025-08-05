降價15萬出清！台灣「Hyundai Kona電動休旅」將告別　交棒全新小車

▲新一代Hyundai Kona銷售近一年，即將離開台灣。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣於去年8月28日發表的新一代Hyundai Kona Electric電動休旅，雖作為品牌入門電動車新選擇，不過市場反應不如預期，讓銷售還不到完整一年的Hyundai Kona Electric即將告別台灣，更推出折價15萬優惠出清。

▲去年發表的Hyundai Kona Electric售價139.9萬起，近來開始折價15萬出清。

台灣於去年8月發表的Hyundai Kona Electric，當時提供139.9、149.9、154.9萬3種等級，都是採用48.6kWh電池容量，單馬達前驅配置，輸出達133匹馬力、26公斤米扭力，採CCS1充電規格，續航力達448公里。如今即將告別台灣市場，庫存車將以折價15萬優惠出清。

▲李多慧愛車Casper EV電動版將補上Kona Electric關鍵位置。

雖然Kona Electric市場反應不如預期，但作為品牌電動休旅也算完成階段性任務，未來將有款海外高人氣的電動休旅將登台，原廠已經於去年表態，將導入李多慧愛車Casper的電動版，將鎖定更入門的電動休旅市場，續航力預估落在270公里左右，有望比Kona Electric帶來更平易近人的售價。