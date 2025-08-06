「速霸陸註冊多款新車」命名曝光！經典Impreza、Forester可能要改名

▲海外速霸陸一口氣註冊多款新車。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

Subaru速霸陸經典的Forester、Impreza、Outback肯定讓人難忘，不過最近原廠在多個市場註冊了一系列「ZPX」、「VPX」、「ACX」等新商標，引發外界猜測，難道車名要全部重來，走簡化風？

前有TOYOTA bZ、Hyundai IONIQ系列，速霸陸可能想跟上車壇潮流，把命名方式變得更簡潔、更有記憶點，尤其TOYOTA、Hyundai這些都是用簡單的字母數字組合，來區分車型與世代，方便消費者記憶與品牌識別。

▲速霸陸接下來將持續推動電動化，持續與TOYOTA合作。

不過畢竟像Forester、Impreza等經典車款，已經用了超過25年，對很多人來說是有感情、有歷史的。如果真的改成冷冰冰的字母組合，難免會有老粉絲覺得「少了點味道」。

速霸陸這波命名動作可能只是先卡位，也許是為了未來推出全新電動休旅、跨界車預留名字，並不代表現有車系馬上改名。

未來官方如果採用類似「ZPX」、「ACX」、「VPX」全新命名，搞不好會成為電動車、油電車的專屬命名，而X應會作為休旅、跨界車款代表，讓整體品牌線更一致、更未來感。