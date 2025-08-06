KIA最新電動車「通過綠色地獄1萬公里考驗」！高強度測試結果曝光

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 今年初正式發表純電新作 EV4，雖然目前仍未開始交車，但原廠近日進一步釋出一系列測試資訊，揭露這款定位都會的純電掀背車，其實早已在歐洲展開長達 11 萬公里的實地耐久測試，甚至還進軍德國紐柏林北環賽道（Nürburgring Nordschleife），完成一趟總長超過 1 萬公里的高強度驗證，為的是確保 EV4 在極端環境下依舊維持高效穩定的電池狀態與性能表現。

雖然本次釋出的圖片僅止於偽裝狀態的道路實測畫面，原廠未公布任何賽道動態影像，但已確認 EV4 在紐柏林進行的長距離測試內容，涵蓋多次急速放電與高功率充電，並模擬車輛 90～95% 最大性能輸出的長時間運行狀態。經過這一系列高負荷挑戰後，EV4 的電池健康狀態（SOH）仍保有 95% 的水準，展現電池組與熱管理系統的穩定實力。

Kia 表示，EV4 市售版本將提供至少 10 萬英里（約 16 萬公里）或 8 年的電池健康保證，確保容量維持 70% 以上，對於日常用車族群來說提供明確的安心承諾。Hyundai Motor Europe 技術中心的耐久測試主管 Stephan Hoferer 更指出：「為了打造一台真正值得信賴的純電車，我們必須在現實與極端情境中同步驗證 EV4 的耐用度。從寒帶冰道到高溫賽道，這輛車經得起日常使用之外的挑戰。」

EV4 採用 400V 電氣架構，動力系統則統一配置前軸單馬達設定，最大輸出為 201 匹馬力。根據已公布資訊，美規版本將分為兩種電池容量：入門款搭載 58.3 kWh 電池組，而高階車型則升級至 81.4 kWh。雖說 EV4 並非以性能取向為核心，但從測試規格與耐久標準來看，若未來 Kia 有意推出更具動感導向的 GT 性能版本，無疑已有充分技術基礎作為支撐。

即使 EV4 不太可能成為消費者用來征服賽道的選擇，但在當前市場高度競爭的純電新車戰局中，這類強調測試透明度與長期耐用性的策略，無疑有助於提升品牌信任度與車主信心。Kia 並未鬆懈於日常定位的 EV 級距，反而選擇從底層結構出發，為產品品質堆疊更多實證，這一點或許正是韓系品牌近年來穩步上升的關鍵。