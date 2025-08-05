Suzuki「輕型MPV始祖」銷量破1000萬台！ 販售31年、為Solio打基礎

▲日本輕型MPV始祖Suzuki Wagon R達成全球累積銷量突破1,000萬台里程碑。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

歷經6代變革、販售31年又9個月下，Suzuki（鈴木）宣布旗下輕型車Wagon R創下全球累積銷量突破1,000萬輛里程碑，該車最早於1993年9月上市，除了在日本生產外，也在印度、匈牙利、印尼量產，並於全球75個國家及地區販售，可說是相當暢銷的車款。

▲Wagon R最早於1993年9月上市，不僅開創日本輕型MPV市場，也為後來的Solio奠定基礎。



事實上，Suzuki Wagon R可說是日本開創輕型廂型車的代表車型，具有高度實用性，為全球市場帶來緊湊型實用車款，並優先滿足燃油經濟性與平價需求，其中車名中的R除了代表Revolution外、也具有Relaxation休閒之意，並自2006-2011年成為日本輕型車銷售第一，後續也貼牌成為其他雙生車款（如馬自達AZ-Wagon、歐寶Agila），並為尺碼更大的Solio奠定基礎。

現行款第6代Suzuki Wagon R於2017年上市，共有658c.c.3缸輕油電、3缸渦輪選擇，提供5速手排或CVT變速箱，前者具有25.3km／L平均油耗表現，後者為22.5km／L，當地售價自1,294,700日圓起，折合新台幣約26.3萬起。

▲Wagon R全球銷售累計台數達成紀錄。