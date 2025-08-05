TOYOTA日規Sienta升級！新增JUNO露營版、模組化配件一秒切換

▲TOYOTA日規Sienta新年式發表，同時也與御用品牌Modellista推出JUNO戶外版，透過模組化家具滿足戶外買家。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

雖然台灣TOYOTA Sienta第2代車型已在去年9月停產，但日本TOYOTA原廠今（5）日則針對第3代Sienta車型進行部分改良，並且與御用客製化品牌Modellista推出共同開發的JUNO戶外休閒車型，動力則維持1.5升汽油、1.5升Hybrid油電，並提供前驅、油電4驅等選擇，售價分別自2,077,900日圓起（折合新台幣42.2萬）、2,814,900日圓起（折合新台幣約57.2萬）。

▲日規Sienta標配升級EPB、全速域定速巡航，同時也優化PDA預判式駕駛輔助系統。



日規新款TOYOTA Sienta全車系升級標配EPB電子手煞車（含AutoHold駐煞車輔助），另外也標配全速域定速巡航、AEB急煞輔助、駕駛狀態異常應對功能，而TOYOTA PDA（Proactive Driving Assist）預判式駕駛輔助系統也優化，具有前車安全距離控制、行人／自行車橫向穿越輔助、車道內轉向輔助等功能，入門的X、G車型也升級為7吋液晶儀表，頂規Z版本則升級為12.3吋數位儀表。

▲像是駕駛狀態異常應對、全速域雷達巡航控制也皆列為標配。



至於在與Modellista共同開發的JUNO車型部分，則提供各式模組化配件，可供休閒露營、車宿使用，一秒讓後車廂成為咖啡區、工作區或客廳，滿足戶外玩家需求，JUNO車型標配專屬車尾延伸地板、後廂側飾版鎖扣、6具車室燈、專屬JUNO銘牌及腳踏墊，並可依需求添購茶几、工作台、座椅、軟墊等，不過JUNO僅限油電車型，提供前驅、4驅選擇，售價自3,654,200日圓起，折合新台幣約74.3萬起。

▲JUNO車型限1.5油電動力，具有專屬車尾延伸地板、後廂側飾版鎖扣、6具車室燈、專屬JUNO銘牌及腳踏墊，並可依需求添購模組化家具，一秒切換咖啡廳、工作室等。