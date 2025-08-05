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比亞迪積極布局台灣！「百萬內5人座休旅」鎖定進口RAV4、國產CR-V地盤

▲台灣代理積極籌備比亞迪登台！更與立法院高層祕宴。（圖／翻攝自比亞迪）

▲台灣代理積極籌備比亞迪登台！更與立法院高層祕宴。（圖／翻攝自比亞迪）

記者徐煜展／綜合報導

比亞迪登台似乎不是夢，而且動作超大！比亞迪將由台灣太古集團代理，更悄悄與台灣立法院高層密會，不排除討論台灣市場對大陸車進口的敏感議題，而比亞迪更早早於台灣開始測試第1款休旅，未來若順利登台，進口TOYOTA RAV4、國產HONDA CR-V等競爭激烈的中型休旅級距，都將成為比亞迪攻城掠地目標。

▲台灣代理積極籌備比亞迪登台！更與立法院高層祕宴。（圖／翻攝自比亞迪）

▲日前已在新竹一帶被網友直擊，來歷就是宋Plus 5人座休旅。

比亞迪準備在台灣打頭陣的，應是宋Plus插電式油電休旅，這款車早已在新竹街頭被捕獲測試車，實車測試顯示，比亞迪來勢洶洶，並非只是紙上談兵。

由於台灣目前法規仍禁止大陸製整車進口，屆時可能將改掛旗下高階品牌「騰勢」，並選擇在泰國工廠組裝後，以泰國製身分繞道來台，隨後由太古集團代理引進。

▲台灣代理積極籌備比亞迪登台！更與立法院高層祕宴。（圖／翻攝自比亞迪）

▲比亞迪宋Plus若真能順利登台，價格帶有望落在百萬左右。

宋Plus在大陸售價為13.58萬人民幣起，折合新台幣約60萬左右。若如預期由泰國生產引進，價格落在 80～100 萬元之間很有機會打中台灣市場價格帶甜蜜點。

比亞迪之所以能在全球市場一飛衝天，就是因為「規格高、價格便宜」戰略奏效。宋Plus在大陸銷售不差，主打超低油耗、純電行駛距離可達百公里，還有媲美進口車的科技配備。

如果台灣真的能以約 90 萬元上下的價格入手中型油電休旅，對於家庭族群來說，將是個非常誘人的選擇。再加上近年油價高漲、環保意識抬頭，這類「省油又不怕沒電」的插電式油電PHEV新能源汽車，正是最熱門的趨勢。

不過台灣經濟部也不是省油的燈，早已經設下零件自製率規範防止比亞迪輕易登台，這也代表騰勢要長期經營，就得在台灣找到穩定的零件供應鏈。不然再怎麼便宜、規格再好，政府不放行就沒戲唱。若走得是由泰國等東南亞地區進口導入，就看經濟部如何接招。

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