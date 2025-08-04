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特斯拉歐洲下架Model S、Model X兩車型　傳無導入小改款計劃

▲特斯拉Model X。（圖／翻攝自Tesla）

▲在當地Model 3、Model Y較受歡迎下，特斯拉歐洲官網下架Model X、Model S車型。（圖／翻攝自Tesla）

記者林鼎智／綜合報導

特斯拉（Tesla）近日悄悄於歐洲官網下架Model S、Model X，這兩款旗艦車型過去曾相當受歡迎，不過隨著價錢更實惠的Model 3、Model Y到來，也讓尺碼更大、更貴的Model S、X的銷售減弱。

據歐洲特斯拉統計，截至目前為止，Model S、Model X的銷量加起來還不到特斯拉該季銷量的3%，也讓原廠決定從官網下架，僅販售庫存車輛，並傳出無後續導入小改款更新車型的計劃。

▲特斯拉歐洲Model S、X下架。（圖／翻攝自特斯拉英國官網）

▲特斯拉歐洲官網下架Model S、Model X，目前並無導入小改款車型的計劃。（圖／翻攝自特斯拉英國官網）

特斯拉新款Model S、Model X於北美推出不到2個月，並針對Plaid旗艦車型的前後保桿重新設計，同時還推出「冰霜藍」的新車色、更新懸吊襯套、優化主動降噪系統，座艙內也增添了氛圍燈。

台灣市場則在今年6月中於官網開賣（報導請點此），其中Model S入手門檻自324.99萬起、Model X為364.99萬，較改款前分別調漲30萬、25萬。

▲特斯拉Model X。（圖／翻攝自Tesla）

▲小改款Model S、Model X在今年6月台灣官網開賣，其中Model S入手門檻自324.99萬起、Model X為364.99萬，皆較改款前調漲30萬、25萬。

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