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至少18款新車！賓士「史上最大規模產品計劃」公布、S-Class迎改款

▲全新GLC預告釋出！外型超搶眼。（圖／翻攝自賓士）

▲為挽救銷量頹勢，賓士公布「史上最大規模產品發布」計劃，明年上市新車至少18款，其中GLC電動休旅也將在9月慕尼黑車展首演。（圖／翻攝自賓士、資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）近來銷量不佳，不僅2024銷量較前年同期下滑3%，2025年也不樂觀，今年1-6月也年減6.2%。為此，賓士也釋出「史上最大規模產品發布計劃」，預告明年上市的新車至少有18款，包括不久前才上市新一代CLA轎跑（燃油／電動）、CLA Shooting Brake 5門獵跑（含電動版）。

▲賓士史上最大規模產品發布。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士將明年18款新車分為Entry入門級、Core核心級與Top-end高階級，其中包括已上市的CLA、CLA Shooting Brake。

根據賓士公布的史上最大規模產品計劃，明年18款新車分為Entry入門級、Core核心級與Top-end高階級，其中入門級包括燃油、電動動力的CLA Shooting Brake，另外還可能包括新一代GLA、GLB小型跨界休旅。

▲賓士Vision V概念車、CLA L電動車。（圖／記者林鼎智攝）

▲賓士史上最大規模產品發布。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲新一代CLA、CLA Shooting Brake皆提供燃油、電動動力，該車系也首度迎來5門電動獵跑。

至於Core核心級新車則包括C-Class與GLC，這兩款汽油車型將迎來小改款，同時也推出電動版，賓士也預告GLC電動休旅將在9月IAA德國慕尼黑車展全球首演。Top-end高階車型的部分，共有4款汽油／柴油、以及5款電動車，多達9款新車，包括新一代S-Class與EQS，賓士還提到將對傳統旗艦車型進行「重大升級」，總裁Ola Kallenius更提到，賓士在新款S-Class燃油車型的升級上投入程度遠高於過往。

賓士AMG部門也一樣，除了推出首款客製化電動車外，GTXX Concept概念車也預告將有一台性能電動房車將至，同時在放棄4缸下，未來新一代AMG C63是否會重回V8懷抱、或是改採6缸動力還不確定。

▲賓士S-Class、EQS減產 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士S-Class、EQS減產 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士S-Class（上圖）、EQS（下圖）也在改款名單中，賓士提到在新款S-Class燃油車型的升級上投入程度遠高於過往。

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