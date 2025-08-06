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福特公布第2季財報「關稅造成8億美元損失」！全年總虧損恐上看20億

圖文／7Car 小七車觀點

面對美國貿易政策的不確定性，Ford 近日在公布 2025 年第二季財報時坦言，受到前屆政府加徵關稅影響，該季損失約 8 億美元。雖然這個數字低於 GM 所承受的 11 億美元衝擊，但原廠也預估今年全年關稅造成的成本恐將累計至 20 億美元，對於生產規劃與財務壓力都帶來明顯影響。若以人事成本換算，這筆金額足以支付 2 萬名員工每人 10 萬美元的薪資水準。

▲Ford 近日在公布 2025 年第二季財報時坦言，受到前屆政府加徵關稅影響，該季損失約 8 億美元。

儘管受到額外成本壓力，Ford 仍創下單季 502 億美元的營收紀錄，表現優於預期。但原廠也說明，受到售後服務召回行動與取消先前規劃電動三排 SUV 計畫等特殊項目的影響，本季淨損為 3600 萬美元，也因此下修全年調整後稅前盈餘預測區間，從原先的 70～85 億美元，調整至 65～75 億美元，反映供應鏈挑戰、市場需求轉變與整體政策環境的壓力。

▲Ford 創下單季 502 億美元的營收紀錄，表現優於預期。

即使面臨不小挑戰，Ford 財務長 Sherry House 表示，品牌正在穩步轉型為更具成長潛力、更高利潤、並更具韌性的企業，並持續將資本集中於能夠取得市場勝利的重點項目。從具體成果來看，旗下皮卡產品線在第二季創下 20 年來最佳成績，Bronco 也寫下歷史新高銷售紀錄，而全新世代 Expedition 與 Navigator 也展現市場熱度，至於 Ranger 插電式油電版本在歐洲市場則獲得正面回應。

在北美市場部分，Ford 市佔率成長 1.7 個百分點，來到 14.2%。值得注意的是，目前電氣化車型已占品牌美國市場銷售比重的 14%，並預告將於 8 月 11 日舉辦發表活動，針對未來在美國本地設計與製造新一代電動車的計畫進行說明，展現對美國市場與新能源產品的長期承諾。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特關稅虧損財報損失汽車新車進口車

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