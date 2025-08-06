Lexus「限量LBX性能版」公布售價！300匹馬力、質感內裝還得抽籤

▲Lexus公布LBX Morizo RR Original Edition限量版內裝、售價，不論手排、自排車型皆為7,300,000日圓，折合新台幣約148萬。（圖／翻攝自Lexus，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼先前釋出預告後，日本Lexus原廠今（6）日也確定將於10月13日發售LBX Morizo RR Original Edition，該車限量100台，其中70輛由經銷商抽籤、另外30輛公開抽籤販售，並具有專屬黃色內外元素，原廠此次也特別釋出內裝照片、公布售價，線上預購將自8月21日下午13：30開始。

▲LBX Morizo RR Original Edition將概念車化為現實，外觀採Sonic Chrome專屬塗裝，並透過黃色保桿飾條、黃色卡鉗點綴。



LBX Morizo RR Original Edition以豐田章男（參賽車手名Morizo）參加賽事共同開發的高性能車型，重現2024年東京改裝車展亮相的概念車，除了具有「Bespoke Build」客製化車型中的黃色卡鉗與「赭石色」內飾配色外，還採用了黃色前保險桿裝飾條、黃色安全帶，副駕前方儀表板還有專屬徽飾，維持奢華座艙氛圍。

▲座艙內也有豐田章男參賽使用的Morizo銘牌，以及赭石色內裝、黃色安全帶等。



動力上，LBX Morizo RR Original Edition搭載與GR Yaris、GR Corolla相同的G16E-GTS 1.6升3缸渦輪引擎，搭配4輪驅動、8速自排或6速手排變速箱，具有最大馬力300匹／40.8公斤米扭力。

Lexus也公布LBX Morizo RR Original Edition的售價，不論手排、自排車型售價皆為7,300,000日圓，折合新台幣約148萬，十分具有收藏價值。