Infiniti「旗艦7人座休旅」新年式登場！Sport運動版又帥又霸氣

▲2026年式Infiniti QX80美規亮相，此次以Sport運動版取代原本的Sensory車型，透過黑化套件增添運動感。（圖／翻攝自Infiniti，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

北美Infiniti發表2026年式QX80，為這款旗艦7人座休旅增添Sport運動版，取代原本的Sensory車型，透過外觀黑化、新款22吋Y幅輪圈與雙色內裝增添新意，不過新年式QX80售價也略微調漲。

Infiniti QX80自推出後在北美相當受歡迎，今年上半年在北美銷量飆升47.1%，成為Infiniti北美唯一銷售成長的車型。原廠也在新年式推出QX80 Sport運動版，透過黑化元素、新款水箱護罩及前保桿、22吋輪圈等增添侵略性。

▲QX80 Sport換上22吋Y幅輪圈、同時也針對水箱護罩、前保桿重新設計。



另外，QX80 Sport共提供 Mineral Black、Radiant White、Grand Blue與Dynamic Metal等4款車色，另外可選曜石黑車頂；車內則採藍色內飾板、搭配黑／藍半苯胺皮革，座椅並具有菱形透氣格紋。

QX80 Sport配備也很豐富，具有雙14.3吋螢幕、9吋空調面板與抬頭顯示器，另外還具有雙前座通風加熱按摩座椅、Klipsch頂級音響系統、無縫式後視鏡、Biometric Cooling 生物辨識冷卻技術（第2排保持乘客舒適溫度）、64色氛圍燈等。

動力部分則維持不變，同樣採VR35DDTT 3.5升V6雙渦輪引擎、9速自排變速箱及4輪驅動系統，具有最大馬力450匹／71.3公斤米扭力，當地售價自83,750美元，折合新台幣約249.6萬。

▲QX80 Sport配備不俗，包括雙14.3吋螢幕、9吋空調面板與抬頭顯示器，另外還具有雙前座通風加熱按摩座椅、Klipsch頂級音響系統等。