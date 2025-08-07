台灣改款全新「速霸陸Solterra休旅」最快今年見！比TOYOTA搶先卡位登台

▲今年降價52.3萬舊款Solterra完售下架！全新改款即將來補位。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Subaru速霸陸上半前針對Solterra大降價奇招奏效，最大降幅52.3萬讓Solterra直接完售出清，不過台灣原廠可沒放棄Solterra重要的新能源戰場布局，全新改款的Solterra最快將於今年登台，手腳比雙生車TOYOTA bZ4X更快！

▲改款新Solterra已正在醞釀中，比TOYOTA bZ4X更早來台卡位。

日前台灣速霸陸Solterra降價52.3萬，137.5萬就能入手雙馬達四驅的電動休旅引起不少車迷共鳴，讓舊款的Solterra完售暫別台灣市場，而全新改款的Solterra已正在籌備中，不僅外型、內裝有感進化，動力續航也有明顯提升。

國外已針對TOYOTA bZ4X（改款後稱bZ）、速霸陸Solterra推出最新小改款，其關鍵的小改款換上更大容量的74.7kWh電池，並加入電池預熱管理系統，續航成長25%來到458公里，台灣市場預計8月15日新一代Forester發表時，就會帶來更詳細的改款Solterra規劃。

至於台灣仍在售的TOYOTA bZ4X目前還無改款規劃，甚至近期仍有持續引進販售現行款，以十成來看，台灣想要看到國外改款最新更名的bZ電動車，估計也要等到明年才會有消息。