福斯「新一代7人座休旅Talagon」大陸開賣！3排大空間、配備又豪華

▲福斯於大陸推出新一代Talagon休旅！專攻3排7人座市場。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

比台灣熟悉的Tiguan更大、更威風，大陸名為攬境的福斯Talagon休旅，迎來新一代換代改款，外觀、內裝、科技、動力大換血翻新，不僅更霸氣、更威風，透過尺碼的優勢，帶來舒適且誠意的配備舒適空間！

▲動力全面標配第5代EA888引擎。

新一代福斯Talagon尺碼5,168x2,002x1,792mm、軸距2,980mm，採3排7人座與6人座布局，售價26.99、29.99萬人民幣，折合新台幣120與133萬，提供450 TSI動力，均為最新第5代的EA888 2.0升渦輪引擎。

▲新車提供2種外觀，招牌的R-line套件超帥。

新一代福斯Talagon除了有時尚風的標準款外型，另能選擇運動化的R-Line套件，超過5米的車長為休旅帶來更炯炯有神的氣勢。相較上一代的動力，升級第5代的2.0升渦輪引擎，搭配7速雙離合變速箱，馬力提升到272匹、扭力為40.8公斤米。

▲新車不僅空間夠大，科技、舒適配備一次給滿。

內裝科技更是不輸最新世代的Audi車款，新一代Talagon中央採用15吋多媒體螢幕，駕駛座有10.25吋數位儀錶，而副駕駛也不怕無聊提供11.6吋螢幕，構成搶眼的三螢幕數位座艙。其他舒適配備也應有盡有，具有通風、加熱、電動調整的皮質座椅，甚至還提供按摩功能。

全車系標配先進的輔助駕駛系統，支援L2等級的半自動駕駛，還另有自動停車功能，就算新手駕馭這輛5米的大型休旅，也能透過安全科技減少意外發生。