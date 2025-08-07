ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「TOYOTA INNOVA」越賣越夯印度賣破120萬輛！銷售20年破紀錄

▲TOYOTA INNOVA印度迎來20周年！還創下120萬銷售里程碑。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA INNOVA印度迎來20周年！還創下120萬銷售里程碑。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

從商用車轉型賣到家用MPV市場，TOYOTA INNOVA演變進化印度最有感，印度TOYOTA INNOVA不僅迎來20週年銷售紀念，更達到驚人的120萬輛成績，成為當地家用、商用神車代表！

▲印度推出INNOVA特仕車！2.0升油電作主打。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲印度Innova Hycross油電安全升級，導入AVAS系統。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲從商用車一路演變進化家用車市場的TOYOTA INNOVA，成為當地神車代表之一。

於2005年首度進軍印度市場的TOYOTA INNOVA，當時以耐操、大空間打入商用車級距，而到2016年推出更高級、舒適取向的INNOVA Crysta為後續的轉型埋伏筆，當時就已經受到不少家用族群關注。

再來是 2022 年登場新一代INNOVA HyCross，直接轉型完全家用市場的跨界7人座MPV，進一步走向科技與節能，首度採用省油的2.0升油電系統，新一代不到兩年就賣破 10 萬輛，銷量一飛沖天！

當地TOYOTA原廠表示：「INNOVA對很多人來說不只是交通工具，它是一段人生的回憶，是家庭的一部分。」

從初代到跨界INNOVA HyCross，就像是陪伴印度家庭一路成長的老朋友，這20 年來不只是汽車產品的進化，更是品牌情感的累積。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAMPV休旅車RAV4七人座SUVINNOVA

