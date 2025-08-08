Range Rover「全新高性能輕量化車型」登場！滿滿碳纖維張力十足

圖文／7Car 小七車觀點

Range Rover 日前正式發表全新 Range Rover Sport SV Carbon，作為品牌高性能車系的最新成員，與 SV 及 SV Black 車型共同構築完整產品線。此新車型結合動感設計與現代豪華，藉由一系列碳纖維材質細節，展現輕量化性能的極致風格，並預計將於 8 月 13 日的 Monterey Car Week 活動中，在 Range Rover House 進行全球首演。

Range Rover Sport SV Carbon 延續 SV 車型的空氣力學外觀設計，搭配標配的 Forged Carbon 外觀套件，包含主動式四出排氣周邊等細節。消費者可選擇多達四款車色，並可進一步選用 SV Premium Palette 精選車色。另有 Twill 碳纖紋理的外露式引擎蓋可供選配，進一步強化視覺張力與空力效率。

內裝方面，SV Carbon 採用駕駛導向座艙設計，並提供四種座椅主題選擇，包括經典 Windsor 皮革與創新 Ultrafabrics™ 材質的無皮革選項。高背一體式座椅整合 SV 發光標誌與碳纖維靠背，搭配 Moonlight Chrome 飾條與 SV 專屬門檻飾板，營造出獨特座艙氛圍。此外，消費者亦可透過 Range Rover SV Bespoke 個性化服務，進行更進一步的專屬設定。

SV Carbon 同樣搭載 4.4 升雙渦輪增壓 V8 輕油電動力系統，最大輸出達 635PS 與 750Nm，透過 Dynamic Launch 模式可瞬間釋放高達 800Nm 扭力，極速上看 180mph（約 290km/h）。其性能技術包括 6D Dynamics 液壓主動懸吊系統，可大幅提升轉向與剎車時的車身穩定性。此外，消費者可選配 23 吋碳纖維輪圈與碳陶瓷煞車系統，進一步降低重量並提升制動性能。

Range Rover Sport SV Carbon 的推出，補足了品牌高性能 SUV 產品線，提供更豐富的車型選擇。隨著先前限量的 Edition ONE 及 Edition TWO 完售，Land Rover 也持續擴展 SV 車型的市場觸及。產品與服務行銷總監 Ryan Miller 表示，SV Carbon 是對輕量性能與設計工藝的極致詮釋，目前已於官網開放預訂，將持續滿足對高端性能與個性風格有極致追求的客群需求。