Hyundai、GM通用宣布合作！3年推5款新車　年銷量估逾80萬台

▲在去年簽署MOU合作備忘錄後，Hyundai集團、GM通用汽車也宣布雙方合作，將針對美洲市場聯手推出5款新車。（圖／翻攝自Hyundai、GM）

記者林鼎智／綜合報導

在去年9月簽署MOU合作備忘錄後，GM通用汽車與Hyunda（現代）雙方近日也宣布合作，將聯手開發5款新車，瞄準北美、中南美洲市場，其中將包括2款皮卡車、1款房車、1款跨界休旅與商用電動MPV，後者將僅在北美販售。

GM通用與Hyundai表示，若全面量產，屆時這5款車型的年銷量將超過80萬輛，預計2028年就會上市。通用汽車將主導中型皮卡的平台開發，而Hyundai則主導小型皮卡、電動MPV的開發，雙方將共用平台、零件，並以雙生車的方式量產符合各自品牌的外型、內裝設計，不過目前並無透露合作車款的相關細節。

▲除了聯手開發新車、共享平台零件外，GM通用、Hyundai也將進行聯合採購計劃，包括原物料、鋼鐵等以降低成本。



除了聯手開發新車外，GM通用與Hyundai還計劃在北美、南美市場進行材料、運輸、物流的聯合採購計劃，甚至是其他原物料、零件、低碳排放鋼材及複雜系統等。

GM通用汽車副總兼全球採購暨供應鏈總裁Shilpan Amin表示，雙方將透過合作，以更快的速度、更低的成本提供更多選擇，首批聯合開發的車型將展現通用汽車、現代汽車如何利用互補的優勢及合併後的規模。