Infiniti「3款概念車」預告8／15登場　新跑旅QX65接棒救銷量

▲Infiniti 3概念車。（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti預告將在蒙特利汽車周帶來3款概念車，其中QX65 Monograph將量產為跑旅，作為QX55的後繼車型。（圖／翻攝自Infiniti，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Infiniti除了針對旗艦休旅QX80推出新年式外，也宣布重返蒙特利汽車周，同時預告將推出3款概念車，包括QX80 Terrain Spec、QX80 Track Spec、QX65 Monograph，其中前2款概念可能將以新車型的方式加入QX80陣容。

首先是QX80 Terrain Spec方面，該車主打越野風格，具有防護板、加長擋泥板等，另外也增加離地間隙，具有車頂行李架、輔助照明燈條，並配備氣壓懸吊、全地形輪胎與電子式後軸差速鎖定等，大致上也參考了Nissan Armada Pro-4X，若後續成為量產版本，可望使QX80 Terrain Spec與Lexus LX700h Overtrail成為競爭對手。

▲Infiniti 3概念車。（圖／翻攝自Infiniti）

▲QX80 Terrain Spec主打越野風格，將有氣壓懸吊、全地形輪胎與電子式後軸差速鎖定等，也有望成為新QX80的新成員。

另外，QX80 Track Spec則專注在運動化上，類似Armada Nismo，透過空力套件、運動化懸吊、優化轉向系統、排氣系統帶來更動感姿態。

至於QX65 Monograph概念車，則將是Infiniti即將推出的跑旅車款，從概念車可看到具有可發光廠徽、鋼琴鍵造型頭燈等，預料將作為QX55的後繼車型，有望同樣搭載2.0升VC Turbo動力、9速自排變速箱，帶來268匹最大馬力。

▲Infiniti 3概念車。（圖／翻攝自Infiniti）

▲QX80 Track Spec則有望透過空力套件、引擎調校帶來更運動化設定。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

