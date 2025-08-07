賓士AMG油電超跑「馬力上看1000匹」！V8雙渦輪引擎＋馬達限量生產

圖文／7Car 小七車觀點

德國高性能品牌 Brabus 近日正式發表旗下全新旗艦混合動力超級跑車「Brabus 1000」。該車以 Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE 為基礎打造，結合增大排氣量的雙渦輪 V8 引擎與高效電動馬達，創造出驚人的 1,000 匹綜效馬力與高達 1,820 Nm 的系統峰值扭力。官方建議售價為 445,900 歐元且限量生產，凸顯其收藏價值。

為對應強悍動力輸出，Brabus 團隊針對空氣力學進行深度優化，開發一系列碳纖維套件，包括前擾流、側裙、尾翼與大型後分流器等皆經風洞測試而成，提供穩定下壓力與運動化視覺效果。車側外後視鏡亦採裸露式碳纖材質，並搭配地面投影燈強化辨識度。足下配置則為前 21 吋、後 22 吋的 Brabus Monoblock Z 鍛造輪圈，搭配 Continental 或 Hankook 的高性能胎，進一步提升操控與抓地力。

車室方面，Brabus 1000 採用全黑真皮與 Dinamica 麂皮材質包覆，並以精緻的「Shell」壓紋與打孔工藝裝飾座椅與門板內襯，展現高級訂製車的質感。地毯與行李廂亦呼應同款紋理設計，細節一絲不苟。此外，內裝多處碳纖維飾板與可變色 Brabus 踏門飾板營造科技氛圍，「ROCKET RED」紅色細節則進一步點出其性能血統。內裝中亦融入象徵 Brabus 創立年份的 “77 Heritage” 標誌，彰顯品牌歷史底蘊。

Brabus 1000 搭載擴缸至 4.5 升的雙渦輪 V8 引擎（由原廠 4.0 升放大至 4,407 cc），採用鍛造活塞、曲軸與高效渦輪系統，最大輸出 796 匹馬力與 1,250 Nm 扭力，並經電子系統限制在 1,050 Nm 避免過度負載。同時，來自原廠的後軸永磁同步電動馬達額外提供 204 匹馬力，使綜效輸出達到驚人的 1,000 匹馬力與 1,820 Nm 扭力（行駛中限制為 1,620 Nm）。傳動系統為 4MATIC+ 全時四驅與九速 MCT 變速箱，後軸電驅部分配備雙速自排系統，零百加速僅需 2.6 秒，極速則受限於 320 km/h。

Brabus 1000 不僅展現品牌一貫的高性能精神，更融入現代化混合動力科技與奢華訂製細節，無論是在性能數據、設計質感或創新理念上皆屬頂尖之作。透過區塊鏈技術保證真偽與車主身分，進一步體現 Brabus 作為超跑製造商對未來市場與數位化趨勢的前瞻視野。作為少數融合電能與極致內燃動力的超跑之一，Brabus 1000 勢必成為高端收藏家與性能愛好者的夢幻逸品。