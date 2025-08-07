福斯「親民版Cayenne」傳明年停產！旗艦定位、不敵資源精簡策略

▲在精簡產品、投資主力車型策略下，福斯傳出將於明年停產旗艦休旅Touareg，為這款親民版Cayenne劃下句點。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）旗下最貴、堪稱「親民版Cayenne」的旗艦休旅Touareg傳出將在明年下旬停產，據外媒報導，上市23年、經過3代車型的Touareg，在原廠打算著重發展主力且高利潤車款下，可能在明年下旬走入歷史，並且沒有後繼車型。

Touareg定位在Tiguan之上，而福斯不久前推出的Tayron則在兩者之間。不過就銷量來看，Tiguan、Tayron都比旗艦定位的Touareg要來得好、產品利潤也較高，也讓福斯在精簡產品組合、加倍投資主力車型策略下，打算將Touareg停產。

▲Touareg上市23年、歷經3代車型，現行款於2018年上市，在主力休旅Tiguan、以及新推出的Tayron表現出色下，也讓原廠打算將其停產。



目前於歐洲、大陸販售的第3代Touareg於2018年上市，與集團其他高階車款如Audi Q7、Q8、保時捷Cayenne、賓利Bentayga、藍寶堅尼Urus等共用MLB Evo平台，共有3.0升V6柴油、3.0升汽油渦輪、PHEV插電式油電動力。

考量到福斯現行休旅銷售主力為Tiguan，同時新推出的Tayron車格放大並且有7人座配置，也讓上市已有一段時間、且僅有5人座的Touareg相對老態龍鍾。

除了Touareg外，福斯也傳出考慮停產ID.5電動跑旅，主因是該車銷售遠不如ID.4，後者可能在明年迎來小改款，是否會藉此時機停產ID.5值得關注。

▲Touareg與福斯集團其他高階休旅同樣搭載MLB Evo平台，共有3.0升V6柴油、3.0升汽油渦輪、PHEV插電式油電動力。