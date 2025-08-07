ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯「親民版Cayenne」傳明年停產！旗艦定位、不敵資源精簡策略

▲Touareg。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲在精簡產品、投資主力車型策略下，福斯傳出將於明年停產旗艦休旅Touareg，為這款親民版Cayenne劃下句點。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）旗下最貴、堪稱「親民版Cayenne」的旗艦休旅Touareg傳出將在明年下旬停產，據外媒報導，上市23年、經過3代車型的Touareg，在原廠打算著重發展主力且高利潤車款下，可能在明年下旬走入歷史，並且沒有後繼車型。

Touareg定位在Tiguan之上，而福斯不久前推出的Tayron則在兩者之間。不過就銷量來看，Tiguan、Tayron都比旗艦定位的Touareg要來得好、產品利潤也較高，也讓福斯在精簡產品組合、加倍投資主力車型策略下，打算將Touareg停產。

▲Touareg。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Touareg。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Touareg上市23年、歷經3代車型，現行款於2018年上市，在主力休旅Tiguan、以及新推出的Tayron表現出色下，也讓原廠打算將其停產。

目前於歐洲、大陸販售的第3代Touareg於2018年上市，與集團其他高階車款如Audi Q7、Q8、保時捷Cayenne、賓利Bentayga、藍寶堅尼Urus等共用MLB Evo平台，共有3.0升V6柴油、3.0升汽油渦輪、PHEV插電式油電動力。

考量到福斯現行休旅銷售主力為Tiguan，同時新推出的Tayron車格放大並且有7人座配置，也讓上市已有一段時間、且僅有5人座的Touareg相對老態龍鍾。

除了Touareg外，福斯也傳出考慮停產ID.5電動跑旅，主因是該車銷售遠不如ID.4，後者可能在明年迎來小改款，是否會藉此時機停產ID.5值得關注。

▲Touareg。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Touareg與福斯集團其他高階休旅同樣搭載MLB Evo平台，共有3.0升V6柴油、3.0升汽油渦輪、PHEV插電式油電動力。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車福斯VolkswagenVWTouareg途銳MLB evo5人座旗艦TiguanTayron

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

苗栗「比車大」巨石從天而降砸扁自小客　2男子死亡

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

福斯「親民版Cayenne」傳明年停產！旗艦定位、不敵資源精簡策略

福斯「親民版Cayenne」傳明年停產！旗艦定位、不敵資源精簡策略

最新文章

福斯「親民版Cayenne」傳停產2025-08-07

Hyundai、GM通用宣布合作2025-08-07

Infiniti「3款概念車」預告2025-08-07

台灣改款「速霸陸Solterra休旅」最快今年見2025-08-07

速霸陸大改款Levorg傳明年登場2025-08-07

Infiniti旗艦7人座休旅新年式2025-08-07

「Nissan入門小休旅」黑化超帥僅賣31萬2025-08-07

「TOYOTA INNOVA」賣破120萬輛2025-08-07

福特第2季財報關稅釀8億美元損失2025-08-06

Lexus「限量LBX性能版」公布售價2025-08-06

熱門文章

「新一代MG4休旅開賣」電池自燃賠新車2025-08-06

「TOYOTA神車小休旅」外觀、內裝好料全上2025-08-06

「TOYOTA INNOVA」賣破120萬輛2025-08-07

TOYOTA「新一代放大版RAV4」最快今年見2025-08-05

「新一代TOYOTA Corolla」要來了2025-08-05

台灣新一代「福斯商旅9人座MPV」3車型預售2025-08-06

「Nissan入門小休旅」黑化超帥僅賣31萬2025-08-07

賓士史上最大規模產品計劃公布2025-08-06

Infiniti旗艦7人座休旅新年式2025-08-07

Honda二輪奪3項紅點設計大獎2025-08-06

相關新聞

Hyundai、GM通用宣布合作！3年推5款新車　年銷量估逾80萬台

Hyundai、GM通用宣布合作！3年推5款新車　年銷量估逾80萬台

Infiniti「3款概念車」預告8／15登場　新跑旅QX65接棒救銷量

Infiniti「3款概念車」預告8／15登場　新跑旅QX65接棒救銷量

速霸陸大改款Levorg傳明年登場！將增2.5升油電、支援AI語音功能

速霸陸大改款Levorg傳明年登場！將增2.5升油電、支援AI語音功能

Infiniti「旗艦7人座休旅」新年式登場！Sport運動版又帥又霸氣

Infiniti「旗艦7人座休旅」新年式登場！Sport運動版又帥又霸氣

福特公布第2季財報「關稅造成8億美元損失」！全年總虧損恐上看20億

福特公布第2季財報「關稅造成8億美元損失」！全年總虧損恐上看20億

讀者迴響

熱門文章

「新一代MG4休旅開賣」電池自燃賠新車！折合新台幣33萬

「新一代MG4休旅開賣」電池自燃賠新車！折合新台幣33萬

「TOYOTA神車小休旅」外觀、內裝升級好料全上！台灣好想要1.5升油電

「TOYOTA神車小休旅」外觀、內裝升級好料全上！台灣好想要1.5升油電

「TOYOTA INNOVA」越賣越夯印度賣破120萬輛！銷售20年破紀錄

「TOYOTA INNOVA」越賣越夯印度賣破120萬輛！銷售20年破紀錄

TOYOTA「新一代放大版RAV4」最快今年見！轉型電氣化提供油電、電動版

TOYOTA「新一代放大版RAV4」最快今年見！轉型電氣化提供油電、電動版

「新一代TOYOTA Corolla」要來了搭全新油電！原廠：房車還是會繼續賣

「新一代TOYOTA Corolla」要來了搭全新油電！原廠：房車還是會繼續賣

173.8萬起！台灣新一代「福斯商旅9人座MPV」3車型預售　採2.0升柴油

173.8萬起！台灣新一代「福斯商旅9人座MPV」3車型預售　採2.0升柴油

「Nissan入門小休旅」黑化超帥折合新台幣僅31萬！印度1.0升雙動力開賣

「Nissan入門小休旅」黑化超帥折合新台幣僅31萬！印度1.0升雙動力開賣

至少18款新車！賓士「史上最大規模產品計劃」公布、S-Class迎改款

至少18款新車！賓士「史上最大規模產品計劃」公布、S-Class迎改款

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366