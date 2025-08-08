ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「MG全新休旅」空間更勝HS最快今年見！對手鎖定比亞迪、特斯拉

▲MG全新休旅將鎖定競爭激烈的歐洲電動車戰場。（圖／翻攝自《tynan.com》）

記者徐煜展／綜合報導

MG日前流出的神祕休旅專利圖，該車將命名為S6 EV，將進軍歐洲市場而來，屆時定位比MG4、S5 EV還高，尺碼空間更勝油車HS，歐洲鎖定對手為比亞迪Seal U、特斯拉Model Y。

▲歐洲S6 EV將與MG4、S5 EV凝聚完整電動車歐洲陣線。

MG S6 EV 延續 MG 新世代的家族風格，整體線條比 MG4、S5更銳利也更流線，明顯定位更高、更豪華。不僅外型升級，這款新車也將採用 MG 集團的 MSP 模組化平台打造，車長可能逼近4.7米，是標準的中大型休旅。

這次 MG 很可能會針對全球市場規劃，包含右駕國家在內！不像當初 Marvel R 因為沒有右駕而無緣在英國、澳洲登場，這次 MG S6 EV準備齊全，歐洲、澳洲都會是目標計劃，新車將會提供 62 至 77kWh 電池組，同時有後驅和四驅兩種版本。

S6 EV有望今年至2026年正式亮相，屆時將與 MG4、S5 EV 一起組成 MG 電動車三兄弟，從中型到中大型 SUV 一應俱全，產品陣線大升級！未來上市後，勢必將與 Skoda Enyaq、BYD Seal U、KIA EV6，甚至特斯拉Tesla Model Y 展開正面對決。

