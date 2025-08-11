Mazda 3「終於要改款了」！CX-30、CX-50多款休旅也公開

▲海外Mazda公開未來重點規劃！揭露不少熱門車款。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

海外Mazda於日前財報會議中，一口氣透露多款新車未來動向，包含熱門的CX-30、CX-50等休旅，由於CX-30與Mazda 3本就共有平台技術，能預料下一代Mazda 3也正在籌備中，另豪華級距的CX-60、CX-90也都在改款計劃中。

▲CX-30將於2029年推出新一代，同平台Mazda 3也預計跟進。

海外Mazda將新車計劃公開至2030年，現行款自2018年登場的Mazda 3，超過7年時間未換代，與CX-30作為品牌核心戰略車款，海外原廠透露新一代CX-30將於2029年左右推出，屆時新一代Mazda 3、CX-30都將是品牌重點新車。

▲CX-60、CX-90在台灣獲得不少青睞，海外預計最快明年推小改款。

至於CX-60、CX-70、CX-90等豪華休旅，則會在2026～2027年左右推出小改款，並聚焦新能源市場，上述車款將會持續推出PHEV插電式油電，為趨勢的油電領域持續注入活血。

於北美發表的初代全新CX-50跨界休旅也在名單內，要與CX-5作出更多產品區別，下一代CX-50將著重越野、戶外等消費取向，並安排在2023年推出新一代。