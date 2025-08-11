ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Mazda 3「終於要改款了」！CX-30、CX-50多款休旅也公開

▲海外Mazda公開未來重點規劃！揭露不少熱門車款。（圖／翻攝自Mazda）

▲海外Mazda公開未來重點規劃！揭露不少熱門車款。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

海外Mazda於日前財報會議中，一口氣透露多款新車未來動向，包含熱門的CX-30、CX-50等休旅，由於CX-30與Mazda 3本就共有平台技術，能預料下一代Mazda 3也正在籌備中，另豪華級距的CX-60、CX-90也都在改款計劃中。

▲海外Mazda公開未來重點規劃！揭露不少熱門車款。（圖／翻攝自Mazda）

▲CX-30將於2029年推出新一代，同平台Mazda 3也預計跟進。

海外Mazda將新車計劃公開至2030年，現行款自2018年登場的Mazda 3，超過7年時間未換代，與CX-30作為品牌核心戰略車款，海外原廠透露新一代CX-30將於2029年左右推出，屆時新一代Mazda 3、CX-30都將是品牌重點新車。

▲海外Mazda公開未來重點規劃！揭露不少熱門車款。（圖／翻攝自Mazda）

▲CX-60、CX-90在台灣獲得不少青睞，海外預計最快明年推小改款。

至於CX-60、CX-70、CX-90等豪華休旅，則會在2026～2027年左右推出小改款，並聚焦新能源市場，上述車款將會持續推出PHEV插電式油電，為趨勢的油電領域持續注入活血。

於北美發表的初代全新CX-50跨界休旅也在名單內，要與CX-5作出更多產品區別，下一代CX-50將著重越野、戶外等消費取向，並安排在2023年推出新一代。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

推薦閱讀

Gogoro「最暢銷入門電動機車」增2款新色！升級座墊還有早鳥價

Gogoro「最暢銷入門電動機車」增2款新色！升級座墊還有早鳥價

Mazda 3「終於要改款了」！CX-30、CX-50多款休旅也公開

Mazda 3「終於要改款了」！CX-30、CX-50多款休旅也公開

「Nissan全新房車N6」現身！空間比Sentra更大　搭載1.5升PHEV油電

「Nissan全新房車N6」現身！空間比Sentra更大　搭載1.5升PHEV油電

第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」！改款Territory平均油耗近20km/L

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」！改款Territory平均油耗近20km/L

台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光！近期將推新年式升級配備

台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光！近期將推新年式升級配備

最新文章

Gogoro最暢銷入門電動機車增新色2025-08-11

Mazda 3「終於要改款了」2025-08-11

「Nissan全新房車N6」現身2025-08-11

第6代「速霸陸Forester」試駕2025-08-11

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」2025-08-11

台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光2025-08-11

Bugatti全新高訂超跑計畫首作亮相2025-08-10

Honda再調整策略電動車並非唯一解2025-08-10

保時捷高階駕訓班開911 GT3 RS上課2025-08-10

關稅重創車市累計損失破117億美元2025-08-10

熱門文章

台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光2025-08-11

「新一代TOYOTA RAV4」雙生車現身2025-08-09

【周焦點】比亞迪將登台、TOYOTA MG促銷2025-08-09

第6代「速霸陸Forester」試駕2025-08-11

保時捷高階駕訓班開911 GT3 RS上課2025-08-10

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」2025-08-11

Nissan「Altima雙生車」改款亮相2025-08-09

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表2025-08-09

「Nissan全新房車N6」現身2025-08-11

Bugatti全新高訂超跑計畫首作亮相2025-08-10

相關新聞

「Nissan全新房車N6」現身！空間比Sentra更大　搭載1.5升PHEV油電

「Nissan全新房車N6」現身！空間比Sentra更大　搭載1.5升PHEV油電

第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」！改款Territory平均油耗近20km/L

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」！改款Territory平均油耗近20km/L

「MG全新休旅」空間更勝HS最快今年見！對手鎖定比亞迪、特斯拉

「MG全新休旅」空間更勝HS最快今年見！對手鎖定比亞迪、特斯拉

Range Rover「全新高性能輕量化車型」登場！滿滿碳纖維張力十足

Range Rover「全新高性能輕量化車型」登場！滿滿碳纖維張力十足

讀者迴響

熱門文章

台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光！近期將推新年式升級配備

台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光！近期將推新年式升級配備

「新一代TOYOTA RAV4」雙生休旅現身！2.0升油電、3種動力台灣敲碗想要

「新一代TOYOTA RAV4」雙生休旅現身！2.0升油電、3種動力台灣敲碗想要

【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」！改款Territory平均油耗近20km/L

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」！改款Territory平均油耗近20km/L

Nissan「Altima雙生車」改款曝！雙動力、新面貌看齊電動N7

Nissan「Altima雙生車」改款曝！雙動力、新面貌看齊電動N7

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表！將有155c.c.、新車架儀表升級

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表！將有155c.c.、新車架儀表升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366