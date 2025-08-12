「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

▲LEXUS多款新車計劃曝光！UX、IS都在改款名單中。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS一口氣流出多款新車消息，久未改款的IS終於要更新了，且UX小休旅也不會停產，將與C-HR同步聚焦新能源市場，傳言的7人座休旅也即將登場，可能會以TX來作為新車命名！

▲LEXUS TZ將來自當時發表的Electrified SUV概念車。

首先在全新7人座作品，可追朔至2021年發表的Electrified SUV概念車，採用相當豪氣的外觀設計，而LEXUS日前早已註冊TZ 450e、TZ 550e等車型，預計就是這輛全新7人座休旅起手式，未來將進軍電動7人座休旅市場，定位比RZ更高階。

▲UX、IS都將在明年推新一代。

自從有了LBX，讓UX人氣、地位受到不少威脅，不過原廠仍未放棄UX的戰略定位，下一代UX預計明年登場，比照C-HR走向，換上全新世代的1.8、2.0升油電，同時也會追加2.0升PHEV動力，多款豐富動力配置，讓UX與LBX作出更多地位區別。

11月公告大規模停產多款車型的LEXUS IS，已經為明年改款新車型作醞釀，這即將是LEXUS IS久違的有感更新，預計將參照ES走向，新IS可能從後驅轉而前驅設定，並有油電與純電等動力選擇。