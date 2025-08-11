ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
現代「新年式Tucson、Santa Fe」南韓發表！標配升級、增黑化套件

▲Hyundai 2026年式Santa Fe、Tucson 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai南韓原廠發表2026年式Santa Fe、Tucson，兩款休旅標配升級、新增車型，同時也帶來黑化外觀套件選擇。（圖／翻攝自Hyundai）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）南韓推出2026年式Santa Fe、Tucson，新年式標配升級、並增添H-Pick新車型，為2款休旅帶來戰力，同時包括Kona在內也增添黑化外觀套件，讓整體視覺更具運動感。

其中，新年式Santa Fe入門Exclusive車型從原本4.2吋資訊幕，升級為12.3吋數位儀表，全車系也標配雙曲面螢幕，並在電子線傳排檔增添觸覺反饋功能，讓排檔手感更好。原廠還新增H-Pick車型，具有數位鑰匙、駕駛座18向電調人體工學座椅、電動調整方向盤等，並升級天然皮革內裝，提升座艙質感。原廠也新增Santa Fe黑化外觀套件，包括廠徽、車側飾板、防護板等皆採黑色外觀。

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Santa Fe試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲新年式Santa Fe在電子線傳排檔增添觸覺反饋功能，全車系也升級標配雙12.3吋曲面螢幕，圖為現行款。（圖／資料照）

Tucson方面，則全面標配後方來車警示、後方來車碰撞輔助、安全下車輔助等，另外也升級真皮方向盤（含加熱功能）、雙前座加熱等；至於新增的H-Pick車型則有對向來車碰撞輔助、全速域定速巡航（含交通堵塞輔助）、雙前座電動調整座椅、高速公路自駕輔助、後座椅加熱等功能。

Tucson也同樣提供黑化套件，包括後視鏡蓋、窗框、前後保桿、19吋輪圈都進行黑化，車內也有金屬踏板組，後續南陽是否也會導入還有待公布。

▲Hyundai 2026年式Santa Fe、Tucson 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲南韓新年式Tucson則針對輔助功能進行升級，另外也有提供黑化套件，包括後視鏡蓋、窗框、前後保桿、19吋輪圈都進行黑化處理。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅SUVHyundai現代Santa FeTucson黑化H-Pick南韓新年式

