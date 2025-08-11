ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Gogoro「最暢銷入門電動機車」增2款新色！升級座墊還有早鳥價

▲Gogoro EZZY推新色。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro EZZY於6月、7月成為電動機車銷量冠軍，今（11）日再推2款新車色，並升級座墊。（圖／翻攝自Gogoro，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Gogoro自今年6月推出入門電動機車Gogoro EZZY後，連續2個月成為電動機車銷量冠軍，Gogoro今（11）日也針對EZZY推出「淺棕」、「淡綠」2款秋季新色，同步升級超質感織紋防滑座墊。

新Gogoro EZZY以更沉穩柔和的莫蘭迪暖色系，新增淺棕、淡綠2款新色，為女性車主提供百搭又實用的選擇。即日起購車享限時早鳥優惠價59,980元（原價61,980元），入主再贈防滑踏墊、2,000元家樂福禮券。

▲Gogoro EZZY推新色。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro EZZY推新色。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro EZZY具有低座高、大腳踏空間及置物箱，並標配一鍵倒車功能、超省力中柱。

Gogoro EZZY擁有同級最長68公分座墊、同時新色車款也升級超質感織紋防滑座墊，前端採窄版設計搭配防滑材質提升舒適性，EZZY也具有32.5公分腳踏空間，另外也具備28L置物箱、前掛勾、前置杯架、飛旋踏板及後扶手、前後LED車燈等，標配一鍵自動倒車功能、超省力中柱和超低座高，輕鬆用車更便利。

除了針對入門 EZZY外，Gogoro也瞄準暑期購車潮推出多項限時優惠，8／24前購買指定白牌電動機車如：Pulse、VIVA MIX（MUJI聯名款）、Delight／VIVA MIX（非MUJI聯名款）／VIVA XL、SuperSport／Premium等，最高可享3年免費騎。

▲Gogoro 8月優惠。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro 8月也針對白牌電動機車紀行促銷，最高贈3年免費騎。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車暢銷綠牌GogoroEZZY入門新色淺棕淡綠秋季電動機車暑期優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

Gogoro「最暢銷入門電動機車」增2款新色！升級座墊還有早鳥價

Gogoro「最暢銷入門電動機車」增2款新色！升級座墊還有早鳥價

最新文章

Gogoro最暢銷入門電動機車增新色2025-08-11

Mazda 3「終於要改款了」2025-08-11

「Nissan全新房車N6」現身2025-08-11

第6代「速霸陸Forester」試駕2025-08-11

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」2025-08-11

台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光2025-08-11

Bugatti全新高訂超跑計畫首作亮相2025-08-10

Honda再調整策略電動車並非唯一解2025-08-10

保時捷高階駕訓班開911 GT3 RS上課2025-08-10

關稅重創車市累計損失破117億美元2025-08-10

熱門文章

台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光2025-08-11

「新一代TOYOTA RAV4」雙生車現身2025-08-09

【周焦點】比亞迪將登台、TOYOTA MG促銷2025-08-09

第6代「速霸陸Forester」試駕2025-08-11

保時捷高階駕訓班開911 GT3 RS上課2025-08-10

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」2025-08-11

Nissan「Altima雙生車」改款亮相2025-08-09

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表2025-08-09

「Nissan全新房車N6」現身2025-08-11

Bugatti全新高訂超跑計畫首作亮相2025-08-10

相關新聞

Bugatti「全新高訂超跑計畫」首作亮相！一對一客製化1年僅打造2輛

Bugatti「全新高訂超跑計畫」首作亮相！一對一客製化1年僅打造2輛

Honda再次調整策略「電動車並非唯一解答」！預算減3成撤下銷量目標

Honda再次調整策略「電動車並非唯一解答」！預算減3成撤下銷量目標

保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

川普關稅重創車市「損失破117億美元」！TOYOTA受傷最深特斯拉也中槍

川普關稅重創車市「損失破117億美元」！TOYOTA受傷最深特斯拉也中槍

賓利推出「全新客製化選項」！內裝風格突破極限　材質＆顏色隨你配

賓利推出「全新客製化選項」！內裝風格突破極限　材質＆顏色隨你配

讀者迴響

熱門文章

台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光！近期將推新年式升級配備

台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光！近期將推新年式升級配備

「新一代TOYOTA RAV4」雙生休旅現身！2.0升油電、3種動力台灣敲碗想要

「新一代TOYOTA RAV4」雙生休旅現身！2.0升油電、3種動力台灣敲碗想要

【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」！改款Territory平均油耗近20km/L

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」！改款Territory平均油耗近20km/L

Nissan「Altima雙生車」改款曝！雙動力、新面貌看齊電動N7

Nissan「Altima雙生車」改款曝！雙動力、新面貌看齊電動N7

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表！將有155c.c.、新車架儀表升級

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表！將有155c.c.、新車架儀表升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366