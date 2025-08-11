Gogoro「最暢銷入門電動機車」增2款新色！升級座墊還有早鳥價

▲Gogoro EZZY於6月、7月成為電動機車銷量冠軍，今（11）日再推2款新車色，並升級座墊。（圖／翻攝自Gogoro，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Gogoro自今年6月推出入門電動機車Gogoro EZZY後，連續2個月成為電動機車銷量冠軍，Gogoro今（11）日也針對EZZY推出「淺棕」、「淡綠」2款秋季新色，同步升級超質感織紋防滑座墊。

新Gogoro EZZY以更沉穩柔和的莫蘭迪暖色系，新增淺棕、淡綠2款新色，為女性車主提供百搭又實用的選擇。即日起購車享限時早鳥優惠價59,980元（原價61,980元），入主再贈防滑踏墊、2,000元家樂福禮券。

▲Gogoro EZZY具有低座高、大腳踏空間及置物箱，並標配一鍵倒車功能、超省力中柱。



Gogoro EZZY擁有同級最長68公分座墊、同時新色車款也升級超質感織紋防滑座墊，前端採窄版設計搭配防滑材質提升舒適性，EZZY也具有32.5公分腳踏空間，另外也具備28L置物箱、前掛勾、前置杯架、飛旋踏板及後扶手、前後LED車燈等，標配一鍵自動倒車功能、超省力中柱和超低座高，輕鬆用車更便利。

除了針對入門 EZZY外，Gogoro也瞄準暑期購車潮推出多項限時優惠，8／24前購買指定白牌電動機車如：Pulse、VIVA MIX（MUJI聯名款）、Delight／VIVA MIX（非MUJI聯名款）／VIVA XL、SuperSport／Premium等，最高可享3年免費騎。

▲Gogoro 8月也針對白牌電動機車紀行促銷，最高贈3年免費騎。