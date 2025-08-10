Bugatti「全新高訂超跑計畫」首作亮相！一對一客製化1年僅打造2輛

圖文／7Car 小七車觀點

Bugatti 日前宣布全新高端訂製計畫「Programme Solitaire」正式啟動，並將於 2025 Monterey Car Week 全球首演首部作品，命名為 Brouillard 的一款雙門 Coupé。該計畫以一對一的極致專屬客製化為核心理念，每年僅打造兩輛作品，超越既有 Sur Mesure 的客製等級。首部 Brouillard 車型不僅展現 W16 動力最終型態，更以創辦人 Ettore Bugatti 最鍾愛的 純血白 馬為靈感來源，重新詮釋品牌對於藝術性與工藝的極致追求。

Brouillard 的車身造型拋棄銳利線條，轉以反光與肌理表現馬匹的優雅身形，設計總監 Frank Heyl 表示其理念是以「肌腱下的力量」為基礎，融合雕塑感與有機曲面。車體下三分之一採深色設計，營造低伏動感與視覺延展效果，視覺上車輛更顯修長、輪圈比例亦更為突出。空氣力學設計方面，整合固定式尾翼與大型後擴散器，並透過創新排氣配置提升冷卻與空氣流動效率，兼顧功能與輪廓美感。

內裝鋪陳同樣極具藝術氣息，綠色碳纖維、巴黎訂製蘇格蘭格紋織布與高比例鋁合金材質相互交織，營造前所未有的現代豪華風格。玻璃車頂設計帶來宛如教堂穹頂般的通透感，中央龍骨結構則從車外延伸至內裝，提升視覺一致性。車門與座椅繡有馬匹圖樣，座椅結構與皮革拼接均依照車主身形與喜好量身打造，處處體現工藝細節與尊榮定位。

本車命名來自 Ettore Bugatti 所愛馬「Brouillard」，其為一匹全身潔白、體態優雅的純血馬，亦象徵速度與美感的極致。車主本身為 Bugatti 收藏家，同時也鍾愛 Carlo 與 Rembrandt Bugatti 的家具與雕塑藝術，這次藉由 Brouillard 將整個 Bugatti 家族的藝術血統融合為一。排檔桿以整塊鋁材加工而成，並鑲嵌內含 Brouillard 微雕的玻璃元素，為此車增添無可取代的情感連結。

Bugatti Brouillard 不僅是一部極致性能的 W16 雙門跑車，更是品牌歷史、藝術傳承與個人情感的濃縮體。透過 Programme Solitaire 計畫，Bugatti 為願意追求極致獨特性的車主開啟了嶄新境界。未來每年僅打造兩輛的限量策略，勢必使 Solitaire 成為收藏家夢寐以求的終極座駕，同時也為 Bugatti 在進入電氣化時代之前，劃下藝術與內燃機美學的歷史註腳。