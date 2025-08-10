ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Bugatti「全新高訂超跑計畫」首作亮相！一對一客製化1年僅打造2輛

圖文／7Car 小七車觀點 

Bugatti 日前宣布全新高端訂製計畫「Programme Solitaire」正式啟動，並將於 2025 Monterey Car Week 全球首演首部作品，命名為 Brouillard 的一款雙門 Coupé。該計畫以一對一的極致專屬客製化為核心理念，每年僅打造兩輛作品，超越既有 Sur Mesure 的客製等級。首部 Brouillard 車型不僅展現 W16 動力最終型態，更以創辦人 Ettore Bugatti 最鍾愛的純血白馬為靈感來源，重新詮釋品牌對於藝術性與工藝的極致追求。

Bugatti 發表全新 Programme Solitaire 計畫，首部作品 Brouillard 正式亮相

Brouillard 的車身造型拋棄銳利線條，轉以反光與肌理表現馬匹的優雅身形，設計總監 Frank Heyl 表示其理念是以「肌腱下的力量」為基礎，融合雕塑感與有機曲面。車體下三分之一採深色設計，營造低伏動感與視覺延展效果，視覺上車輛更顯修長、輪圈比例亦更為突出。空氣力學設計方面，整合固定式尾翼與大型後擴散器，並透過創新排氣配置提升冷卻與空氣流動效率，兼顧功能與輪廓美感。

Bugatti 發表全新 Programme Solitaire 計畫，首部作品 Brouillard 正式亮相

Bugatti 發表全新 Programme Solitaire 計畫，首部作品 Brouillard 正式亮相

Bugatti 發表全新 Programme Solitaire 計畫，首部作品 Brouillard 正式亮相

Bugatti 發表全新 Programme Solitaire 計畫，首部作品 Brouillard 正式亮相

Bugatti 發表全新 Programme Solitaire 計畫，首部作品 Brouillard 正式亮相

內裝鋪陳同樣極具藝術氣息，綠色碳纖維、巴黎訂製蘇格蘭格紋織布與高比例鋁合金材質相互交織，營造前所未有的現代豪華風格。玻璃車頂設計帶來宛如教堂穹頂般的通透感，中央龍骨結構則從車外延伸至內裝，提升視覺一致性。車門與座椅繡有馬匹圖樣，座椅結構與皮革拼接均依照車主身形與喜好量身打造，處處體現工藝細節與尊榮定位。

Bugatti 發表全新 Programme Solitaire 計畫，首部作品 Brouillard 正式亮相

Bugatti 發表全新 Programme Solitaire 計畫，首部作品 Brouillard 正式亮相

本車命名來自 Ettore Bugatti 所愛馬「Brouillard」，其為一匹全身潔白、體態優雅的純血馬，亦象徵速度與美感的極致。車主本身為 Bugatti 收藏家，同時也鍾愛 Carlo 與 Rembrandt Bugatti 的家具與雕塑藝術，這次藉由 Brouillard 將整個 Bugatti 家族的藝術血統融合為一。排檔桿以整塊鋁材加工而成，並鑲嵌內含 Brouillard 微雕的玻璃元素，為此車增添無可取代的情感連結。

Bugatti Brouillard 不僅是一部極致性能的 W16 雙門跑車，更是品牌歷史、藝術傳承與個人情感的濃縮體。透過 Programme Solitaire 計畫，Bugatti 為願意追求極致獨特性的車主開啟了嶄新境界。未來每年僅打造兩輛的限量策略，勢必使 Solitaire 成為收藏家夢寐以求的終極座駕，同時也為 Bugatti 在進入電氣化時代之前，劃下藝術與內燃機美學的歷史註腳。

Bugatti 發表全新 Programme Solitaire 計畫，首部作品 Brouillard 正式亮相

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bugatti布加迪Brouillard超跑跑車雙門高端訂製高訂汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

推薦閱讀

台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

MINI概念店「進駐信義區A19」！車主來領專屬禮　粉絲也能抽住宿券

MINI概念店「進駐信義區A19」！車主來領專屬禮　粉絲也能抽住宿券

台灣車市價格戰開打「進口車賣國產價」！10天接單450張急追加配額

台灣車市價格戰開打「進口車賣國產價」！10天接單450張急追加配額

光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

德國馬牌輪胎「2新品在台上市」！休旅專用全能均衡＋靜音旗艦不漏氣

德國馬牌輪胎「2新品在台上市」！休旅專用全能均衡＋靜音旗艦不漏氣

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

最新文章

Bugatti全新高訂超跑計畫首作亮相2025-08-10

Honda再調整策略電動車並非唯一解2025-08-10

保時捷高階駕訓班開911 GT3 RS上課2025-08-10

關稅重創車市累計損失破117億美元2025-08-10

賓利推出全新客製化選項2025-08-10

Nissan「Altima雙生車」改款亮相2025-08-09

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表2025-08-09

「新一代TOYOTA RAV4」雙生車現身2025-08-09

【周焦點】比亞迪將登台、TOYOTA MG促銷2025-08-09

福斯廂型車T7化身貨卡車2025-08-09

熱門文章

【周焦點】比亞迪將登台、TOYOTA MG促銷2025-08-09

「新一代TOYOTA RAV4」雙生車現身2025-08-09

保時捷高階駕訓班開911 GT3 RS上課2025-08-10

Bugatti全新高訂超跑計畫首作亮相2025-08-10

Honda再調整策略電動車並非唯一解2025-08-10

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表2025-08-09

Nissan「Altima雙生車」改款亮相2025-08-09

關稅重創車市累計損失破117億美元2025-08-10

HONDA將推「新一代7人座休旅」2025-08-04

「MG全新休旅」空間更勝HS最快今年見2025-08-08

相關新聞

Honda再次調整策略「電動車並非唯一解答」！預算減3成撤下銷量目標

Honda再次調整策略「電動車並非唯一解答」！預算減3成撤下銷量目標

保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

川普關稅重創車市「損失破117億美元」！TOYOTA受傷最深特斯拉也中槍

川普關稅重創車市「損失破117億美元」！TOYOTA受傷最深特斯拉也中槍

賓利推出「全新客製化選項」！內裝風格突破極限　材質＆顏色隨你配

賓利推出「全新客製化選項」！內裝風格突破極限　材質＆顏色隨你配

Nissan「Altima雙生車」改款曝！雙動力、新面貌看齊電動N7

Nissan「Altima雙生車」改款曝！雙動力、新面貌看齊電動N7

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

「新一代TOYOTA RAV4」雙生休旅現身！2.0升油電、3種動力台灣敲碗想要

「新一代TOYOTA RAV4」雙生休旅現身！2.0升油電、3種動力台灣敲碗想要

保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

Bugatti「全新高訂超跑計畫」首作亮相！一對一客製化1年僅打造2輛

Bugatti「全新高訂超跑計畫」首作亮相！一對一客製化1年僅打造2輛

Honda再次調整策略「電動車並非唯一解答」！預算減3成撤下銷量目標

Honda再次調整策略「電動車並非唯一解答」！預算減3成撤下銷量目標

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表！將有155c.c.、新車架儀表升級

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表！將有155c.c.、新車架儀表升級

Nissan「Altima雙生車」改款曝！雙動力、新面貌看齊電動N7

Nissan「Altima雙生車」改款曝！雙動力、新面貌看齊電動N7

川普關稅重創車市「損失破117億美元」！TOYOTA受傷最深特斯拉也中槍

川普關稅重創車市「損失破117億美元」！TOYOTA受傷最深特斯拉也中槍

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366