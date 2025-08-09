ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Nissan「Altima雙生車」改款曝！雙動力、新面貌看齊電動N7

▲Nissan東風日產Teana 。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲Nissan東風日產新一代Teana於大陸工信部文件曝光，該車外型看齊N7電動房車，看起來更年輕。（圖／翻攝自大陸工信部，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

雖然Nissan Altima可能停產，不過其雙生兄弟Nissan Teana則在大陸推出新一代車型，由東風日產負責生產，近日也在大陸工信部流出照片，車頭換上新面貌，與新款Nissan N7電動房車看齊，預計很快就會在當地上市。

從工信部文件可見，新Nissan Teana換上新的燻黑頭燈、更寬的水箱護罩與下氣壩造型，與新款Nissan N7電動房車更相像，同時也提供雙色塗裝、新輪圈樣式，車尾則採橫貫式燻黑尾燈，搭配可發光廠徽，後尾門及後保桿設計也更簡潔，並採用隱藏式排氣管。

▲Nissan東風日產Teana 。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲Nissan東風日產Teana 。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲車格維持2,825mm軸距，車長增加，同時也採前後勳黑燈組、新款輪圈樣式。

車格方面，東風日產新一代Teana僅增加車長14mm來到4,920mm，其他則不變，軸距同為2,825mm。動力編成上，新Teana提供2種選擇，其中入門車型最大馬力142匹，比現行款2.0升自然進氣（154匹）下修不少。不過高規版本則保留2.0升4缸渦輪引擎，搭配Xtronic CVT無段變速箱，具有最大馬力240匹。

現行款東風日產Teana當地售價自17.98-23.98萬人民幣，折合新台幣約74.8-99.8萬，預計新一代車型將在今年秋末上市，售價也可能小幅調漲。

▲Nissan東風日產Teana 。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲Nissan東風日產Teana 。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲高規車型保留2.0升4缸渦輪引擎，搭配Xtronic CVT無段變速箱，具有最大馬力240匹。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

