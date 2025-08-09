ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
福斯廂型車「T7化身貨卡車」！載貨能力更強不失乘客舒適性

圖文／7Car 小七車觀點

福斯商旅近年的中型廂型車陣容涵蓋了多種用途，從適合家庭的 Multivan、全電動的 ID. Buzz，到最新世代的 Transporter 都在列。其中 Transporter 除了標準廂型車版本外，還推出了相對少見的雙廂貨斗車型，並提供柴油與純電雙動力選擇，讓它同時能應付商用與特種載運需求。

▲第七代 Transporter 在 2024 年正式發表，與 Ford 共同開發，底盤平台與最新 Transit Custom 相同。

第七代 Transporter 在 2024 年正式發表，與 Ford 共同開發，底盤平台與最新 Transit Custom 相同，並延伸出多種車身形式，包含長軸、加高車頂的廂型版本。但如果需要更開放的載物空間，Flatbed DoKa 雙廂貨斗車型則是選項之一。它採用 3,500 mm 軸距與 5,613 mm 車長，比 Amarok 還長 263 mm，且由於引擎室更短，更多車身長度被分配到後貨斗，帶來 2,169 mm 長與 1,945 mm 寬的載貨平台，空間明顯超過一般中型皮卡。

在載重能力上，柴油版可承載 736 公斤，純電版則提升至 785 公斤，雖然不及部分中型貨卡的極限數據，但對多數商業用途仍屬足夠。外觀上，兩種動力版本僅在尾門字樣有所區別，輪圈配置則維持 16 吋鋼圈或同尺寸鋁圈，未提供 PanAmericana 越野風格套件，不過買家仍可透過改裝市場增添個性化風格。

柴油版本搭載 2.0 升四缸渦輪增壓引擎，分為 110 PS 與 150 PS 兩種輸出，傳動系統依版本不同提供前驅或四驅，並搭配六速手排或八速自排，動力與梯形車架皆來自 Ford。純電 e-Transporter 則採單馬達後驅，分為 136 PS、215 PS 與 286 PS 三種輸出設定，無論哪個版本，扭力皆達 415 Nm，低速拖曳與加速反應比柴油車型更充沛。

德國市場方面，Transporter Flatbed DoKa 柴油版售價介於 46,586 至 56,648 歐元（約新台幣 170 至 206 萬），純電版則落在 62,128 至 66,316 歐元（約新台幣 227 至 243 萬）。相較之下，同為 ICE 動力的 Amarok 起價為 58,525 歐元，頂規達 73,585 歐元，顯示 Flatbed DoKa 在空間與載貨靈活度上的優勢，也提供了更廣的動力選擇，吸引對貨斗功能有需求但不想捨棄廂型車舒適性的客群。

