Jaguar成立90周年「推全新XFL限量版」！基於2015年架構僅大陸有賣

圖文／7Car 小七車觀點

在原廠積極朝向純電高級品牌轉型的當下，Jaguar 已許久未推出全新車型，導致品牌全球銷售量逐年下滑。不過，就在多數人以為 Jaguar 會暫停內燃動力產品時，原廠卻選擇反其道而行，推出一款僅供中國大陸市場的 XFL 特仕版本。雖然設計架構仍基於 2015 年世代 XF，但這款限量車型的誕生，顯然是為了紀念 Jaguar 成立 90 週年。

Jaguar XFL 為 XF 延伸軸距版本，車長主要針對中國市場打造，軸距比標準 XF 增加 140 mm，達到 3,100 mm，全長進一步拉伸至 5,106 mm，營造出更充裕的後座空間。此次推出的 90th Anniversary Collector’s Edition，中文直譯為「九十週年收藏版」，中國大陸地區起售價格為人民幣 26.98 萬元（約合新台幣 120 萬元），另有 Exclusive Deluxe「卓越豪華版」，起價為人民幣 23.98 萬元（約新台幣 107 萬元），雖非限量生產，但皆屬改款強化編成。

外觀方面，此次改款 XFL 採用專屬深色飾件，包含黑色水箱護罩、黑色前保桿進氣口、窗框以及下護板，相較過去鍍鉻風格更為低調。內裝依舊維持 XF 家族熟悉的布局，導入大尺寸 Pivi Pro 中控螢幕系統，中央鞍座保留實體按鍵與旋鈕，呈現出與中國大陸市場新興品牌不同的設計取向，著重在駕駛直覺與觸感體驗。

動力系統維持現行配置，採用 2.0 升四缸渦輪增壓汽油引擎，分為 250 匹與 300 匹兩種輸出設定，扭力分別為 365 Nm 與 400 Nm，並標配 8 速手自排變速箱。雖無四輪驅動選項，但仍保有傳統後驅房車的操控特性。

雖然 Jaguar XFL 九十週年版僅針對中國大陸市場推出，但這也凸顯出品牌在轉型純電之路上仍保留部分傳統燃油產品，作為維繫市場能見度的過渡策略。隨著預計 2026 年問世的純電四門 GT 車型即將揭曉，Jaguar 未來的電動產品命運，很可能取決於該車是否能成功打響電動新世代的第一炮。對 Jaguar 而言，這不只是一場技術升級，而是關乎整個品牌再定位的關鍵一役。